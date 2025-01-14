多彩な能楽囃子を堪能できる囃子科協議会定式能！　小鼓三流派の競演と必見の観世三郎太による能「春日龍神 龍女之舞」！

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ロングランプランニング株式会社



東京能楽囃子科協議会主催、『東京能楽囃子科協議会3月定式能』が2025年3月12日 (水)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット発売中


https://www.confetti-web.com/events/1321


公式ホームページ


https://nohgaku-hayashika.com/



囃子のバリエーション！今回の小鼓の演奏は、幸流、幸清流、観世流の順で三流派！


そして必見の観世三郎太による能「春日龍神 龍女之舞」！



演目（予定）


舞囃子　観世流「高砂　八段之舞」


舞囃子　観世流「楊貴妃」


舞囃子　喜多流「桜川」


独調「玉之段」


独調「井筒　クセ」


独鼓「田村　キリ」


狂言　和泉流「文荷」


能　観世流「春日龍神　龍女之舞」




公演概要


『東京能楽囃子科協議会3月定式能』


公演期間：2025年3月12日 (水)


会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）



■出演者


舞囃子　観世流「高砂　八段之舞」：武田尚浩


舞囃子　観世流「楊貴妃」：山階彌右衛門


舞囃子　喜多流「桜川」：佐々木多門


独調「玉之段」：谷友矩　内田成信　住駒充彦


独調「井筒　クセ」：坂井音隆　坂井音晴　森澤勇司


独鼓「田村　キリ」：友枝真也　金子敬一郎　鳥山直也


狂言　和泉流「文荷」：三宅右矩


能　観世流「春日龍神　龍女之舞」：観世三郎太

■スタッフ
演能委員：栗林祐輔　森貴史　亀井洋佑　大川典良



■公演スケジュール
開演　13:00


終演　16:30予定


※開場は開演の60分前


※上演時間は約3時間30分



■チケット料金
Ｓ席：9,000円　Ａ席：7,000円　Ｂ席：5,000円


学生席：2,000円


（全席指定・税込）


※学生券は当日、受付にて学生証をご提示ください。



詳細を見る :
https://www.confetti-web.com/events/1321