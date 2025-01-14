多彩な能楽囃子を堪能できる囃子科協議会定式能！ 小鼓三流派の競演と必見の観世三郎太による能「春日龍神 龍女之舞」！
東京能楽囃子科協議会主催、『東京能楽囃子科協議会3月定式能』が2025年3月12日 (水)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
https://www.confetti-web.com/events/1321
公式ホームページ
https://nohgaku-hayashika.com/
囃子のバリエーション！今回の小鼓の演奏は、幸流、幸清流、観世流の順で三流派！
そして必見の観世三郎太による能「春日龍神 龍女之舞」！
演目（予定）
舞囃子 観世流「高砂 八段之舞」
舞囃子 観世流「楊貴妃」
舞囃子 喜多流「桜川」
独調「玉之段」
独調「井筒 クセ」
独鼓「田村 キリ」
狂言 和泉流「文荷」
能 観世流「春日龍神 龍女之舞」
公演概要
『東京能楽囃子科協議会3月定式能』
公演期間：2025年3月12日 (水)
会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）
■出演者
舞囃子 観世流「高砂 八段之舞」：武田尚浩
舞囃子 観世流「楊貴妃」：山階彌右衛門
舞囃子 喜多流「桜川」：佐々木多門
独調「玉之段」：谷友矩 内田成信 住駒充彦
独調「井筒 クセ」：坂井音隆 坂井音晴 森澤勇司
独鼓「田村 キリ」：友枝真也 金子敬一郎 鳥山直也
狂言 和泉流「文荷」：三宅右矩
能 観世流「春日龍神 龍女之舞」：観世三郎太
■スタッフ
演能委員：栗林祐輔 森貴史 亀井洋佑 大川典良
■公演スケジュール
開演 13:00
終演 16:30予定
※開場は開演の60分前
※上演時間は約3時間30分
■チケット料金
Ｓ席：9,000円 Ａ席：7,000円 Ｂ席：5,000円
学生席：2,000円
（全席指定・税込）
※学生券は当日、受付にて学生証をご提示ください。
詳細を見る :
https://www.confetti-web.com/events/1321