2024年問題を乗り越える！物流効率化と人手不足解消の最新戦略とは？＜1/22~24@東京ビッグサイト＞
RX Japan 株式会社
プログラムを見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10245/inw_tokyo_conference25/seminar_register?fid=JqSPcbglGnVoBouN&tag=12602&co=sle0109
展示会の来場登録をする（無料） :
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+zb8Vq5ocprCgO8qtKbIKSgG1if4JE7Uk=&co=sle0109
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https://biz.q-pass.jp/f/10245/inw_tokyo_conference25/#seminar83528
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●スマート物流EXPOとは
物流業界が抱える様々な課題を解決するための最新技術が出展する展示会。
●開催概要
第4回 スマート物流 EXPO - 物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展 -
本展のカンファレンスには企業のトップが登壇し、配送効率化の取り組みや、2024年問題、製造業の物流DX、運輸業のM&A、グリーン物流など、物流業界が抱える様々な課題を解決するヒントを学ぶ絶好の機会となっております。 【※事前申込制。聴講無料。定員になり次第、締切】
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展示会の来場登録をする（無料） :
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●スマート物流EXPOとは
物流業界が抱える様々な課題を解決するための最新技術が出展する展示会。
スマート物流を実現するためのIoT・ITシステム、AI、ロボット、物流設備などを扱う出展社と自動化・省人化・デジタル化を目指す物流業や製造業の物流関係者との商談・技術相談の場。
●開催概要
第4回 スマート物流 EXPO - 物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展 -
https://www.smart-logistic.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.smart-logistic.jp/tokyo/ja-jp.html?co=sle0109)
<会 期>：2025年1月22日（水）～24日（金）
<会 場>：東京ビッグサイト
<主 催>：RX Japan 株式会社
<同時開催>：第39回 ネプコン ジャパン
第17回 オートモーティブ ワールド
第11回 ウェアラブル EXPO
第9回 スマート工場 EXPO
第9回 ロボデックス
第3回 製造業カーボンニュートラル展