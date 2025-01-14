TVアニメ『魔法使いの約束』より公式イラストを使用した新作グッズが登場！　崇高な魔法使いたちと心繋がるラインナップに

株式会社Ａ３

TVアニメ『魔法使いの約束』（略称『まほやく』）の新作グッズが登場！ 本日2025年1月14日(火)より通販サイト「eeo Store online」、また全国のアニメショップにてお取り扱いがスタートしました。

今回の新商品には美麗な公式イラストを使用。個性豊かな魔法使いたちが勢揃いしたグッズは、ファンにはたまらないものばかり……！

カッコよさと美しさを備えた新作グッズの魅力を、余すところなくお届けします！

▼eeo Store online（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/627?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt793(https://eeo.today/store/101/title/627?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt793)

【販売情報（店頭／通販）】

■通販：2025年1月14日(火)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/627?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt793)

全国アニメショップなどで発売中

TVアニメ『魔法使いの約束』より、尊さ感じる5アイテム69種のグッズが登場！

魅力的で繊細な世界観の物語が展開されるTVアニメ『魔法使いの約束』。

今回の新商品にはオズ、アーサー、カイン、リケ、スノウ、ホワイト、ミスラ、オーエン、ブラッドリー、ファウスト、シノ、ヒースクリフ、ネロ、シャイロック、ムル、クロエ、ラスティカ、フィガロ、ルチル、レノックス、ミチルたち総勢21人の「賢者の魔法使い」が大集合しました！

【グッズ一覧】

■スクエア缶バッジBOX1（全12種）※ブラインド商品

単品：572円（税込） コンプリートBOX：6,864円（税込）

■スクエア缶バッジBOX2（全9種）※ブラインド商品

単品：572円（税込） コンプリートBOX：5,148円（税込）

■アクリルカードBOX1（全12種）※ブラインド商品

単品：660円（税込） コンプリートBOX：7,920円（税込）

■アクリルカードBOX2（全9種）※ブラインド商品

単品：660円（税込） コンプリートBOX：5,940円（税込）

■月型ナスカン付きアクリルキーホルダー（全21種）

各900円（税込）

■キャラクリアケース（全1種）

900円（税込）

■PETANTシール（全5種）

各770円（税込）

※スクエア缶バッジ、アクリルカードは2つのBOXに分かれています。また、同商品はランダムで1種がゲットできる単品と、全種ゲットできるコンプリートBOXの2種類展開となります。

スクエア缶バッジ（全21種／BOX1 12種・BOX2 9種）※ブラインド商品

魔法使いたちのお顔にクローズアップしたスクエア型の缶バッジは、大きさおよそ6cm×4cm。彼らの美しい顔立ちを隅々まで眺めることができます！

背景には魔法使いたちそれぞれを印象付けるカラーに、ネーム入りフラッグをデザイン。カバンに付けたりお部屋に飾ったりすれば、魔法使いたちをいつでもそばに感じられます！

アクリルカード（全21種／BOX1 12種・BOX2 9種）※ブラインド商品

格式高く凛々しい姿は魅力的……！ 白の魔法使いたちが描かれた約7cm×9cmのアクリルカードです。

手頃な大きさで持ち運びもしやすいので、手帳などに入れてどこにでも持ち歩きたい一品。やや厚みがあるため、そのまま壁に立てかけて飾るのもおすすめ！

月型ナスカン付きアクリルキーホルダー（全21種）

※画像は一例です。

月を象ったナスカンが付いた、大きさ6.5cm×6.5cm以内のアクリルキーホルダーです。

いつまでも見つめていたいほど惚れ惚れするお顔がアップに！ バッグチャームやキーリングとして持ち歩けば、心強いパートナーとして力を得られるかも？ そんなお守りとしてもピッタリです！

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キャラクリアケース（全1種）

キャラクリアケースのデザインには、TVアニメ“超ティザービジュアル”を使用！ アニメまほやくの世界観がちりばめられた、爽やかなビジュアルです。

大きさは約22.4cm×15.5cmで、A5サイズ以内の紙類をしまうことができる硬質クリアケース。レシートなどの整理整頓にピッタリなほか、イベントのチケットといった大切なものを保管するのにも便利なアイテムです！

PETANTシール（全5種）

※画像は一例です。

PETANTシールは、弱粘着仕様のシール。鏡や額縁をあしらったようなフレームが、魔法使いたちの美しさや麗しさを際立たせています。

普段使いのPCや手帳などにペタンと貼れば、取り出すたび目の保養になること間違いなし♪

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ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/627?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt793(https://eeo.today/store/101/title/627?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt793)

2025年1月6日(月)から放送がスタートし、盛り上がりを見せるTVアニメ『魔法使いの約束』。ぜひ新作グッズを手に入れてくださいね！

(C)coly/アニメまほやく製作委員会

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

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eeo Stage：https://eeo.today/stage/

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