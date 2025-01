浜名湖オーベルジュキャトルセゾンの「チョコレートビュッフェ2025」ご予約好評受付中！

株式会社スティルアン浜名湖オーベルジュキャトルセゾン チョコレートビュッフェ2025/イメージビジュアル

「本命チョコ」「義理チョコ」「友チョコ」、そして「自分へのご褒美チョコ」。さまざまな楽しみ方がされるようになってきたバレンタイン。浜名湖オーベルジュキャトルセゾンは自分へのご褒美としても嬉しい、視覚も味覚も楽しめるチョコレートビュッフェをご提供。専属パティシエが贈る、こころ踊る至福のひとときをご堪能ください。

イベント詳細

チョコレートビュッフェ/イメージチョコレートビュッフェ/イメージ人気の名物料理 ホワイトカレー[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/16_1_811bf70d911d69eb2f68d1bc2a375729.jpg ]

※屋内席・テラス席のいずれかでのご案内になりますので、防寒着のご用意をおすすめしております

MENU

専属パティシエが腕によりをかけてご用意する甘い幸せの数々。目にも楽しいビュッフェはこのシーズンだけの特別なひととき。甘いものだけ食べ続けるのはちょっとつらい…という方も安心のライトミールメニューもご用意していますので、甘いものと交互に楽しむ贅沢も叶います。グランピングでも人気のホワイトカレーは一見の価値あり。

ソムリエの提案するチョコレートにぴったりなワインやウイスキーも、オーベルジュならではの楽しみ方でおすすめです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123099/table/16_2_e91b83e4b093fc5bc1bbbb10f419f6ab.jpg ]

※仕入れ状況等により予告なく変更になることがございます

※写真はすべて過去事例を含むイメージカットです

浜名湖オーベルジュキャトルセゾン チョコレートビュッフェ浜名湖オーベルジュキャトルセゾン チョコレートビュッフェ浜名湖オーベルジュキャトルセゾン チョコレートビュッフェ浜名湖オーベルジュキャトルセゾン チョコレートビュッフェPLACE

今回ビュッフェの舞台は、昨年8月にオープンしたばかりのグランピング施設「浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons」の中央に設えたカフェ棟。

本館とはまた雰囲気の違う新しいパノラマビューの気持ちよさをぜひご体感ください。

グランピングフィールド/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsレイクビュー/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisonsカフェ棟/浜名湖パームスプリングス by les quatre saisons

※状況によりキャトルセゾン本館のバースペースに変更になる場合がございます

外観/浜名湖オーベルジュキャトルセゾン浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

浜松駅から少し車を走らせた浜名湖を見下ろす小高い丘の上。そこに浜名湖オーベルジュ キャトルセゾンは33年前誕生しました。

移転前の磐田の店舗時代から多くのお客様に愛され静岡県西部エリアにて42年もの長きにわたり、「体に優しい健康的なフレンチ」を提供し続けています。

シェフ高橋茂晃/浜名湖オーベルジュキャトルセゾン浜名湖オーベルジュキャトルセゾンシェフ 高橋茂晃

1964年8月17日生 / 静岡県静岡市出身

調理師学校卒業後、国内のホテルやフレンチレストランで経験を積み渡仏。フランス2つ星レストラン"レスカル"をはじめ、プロバンス・ボルドー・アルザス・ブルゴーニュなど複数の地域の星付レストランにて土地に根差したフレンチを学ぶ。その経験が現在の基盤となっている。帰国後は名古屋"フレンチレストランルゥイ"、ナゴヤドームオープニングに携わり、33歳で「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」のグランシェフに就任、現在に至る。

日本エスコフィエ協会会員

ふじのくに食の都づくり仕事人

シェフパティシエール外山恵美/浜名湖オーベルジュキャトルセゾン浜名湖オーベルジュキャトルセゾンシェフパティシエール 外山恵美

浜松調理菓子専門学校卒業後、浜松の人気洋菓子店「ボンボニエール」に入社。

オーナーご夫妻がスイスで修業をされていたことに刺激を受け、海外での修行を決意。専門学校時代の恩師であるホテルコンコルド浜松元総料理長 北澤友一氏の紹介で渡仏。「ミッシェル・ブラン」他有名店で修業を積み、ブラン氏来日の際には、浜名湖オーベルジュキャトルセゾンに足を運んでいただくほどの信頼を得る。

仏時代に本場フレンチレストランのパティシエを務めた経験から、コース料理の1品としてのレストランでのスイーツづくりに魅せられ、現職に就任。

イベント詳細はこちら

浜名湖オーベルジュキャトルセゾン チョコレートビュッフェ2025https://prtimes.jp/a/?f=d123099-16-2867e8dcca8c3f20d49f0847f55d1978.pdf

■ご予約先・お問い合わせ先

店舗HP、お電話にて受け付けております。

浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン

住所 :静岡県湖西市横山317-93

ご予約サイト:https://www.tablecheck.com/shops/aubergequatresaisons/reserve

電話番号 :053-578-1000

■会社概要

株式会社スティルアン

本社住所:静岡県浜松市中央区田町326-30

静岡県西部エリアにおいて2つのドレスショップ、4つの結婚式場を運営するブライダルの総合企業

レストランウエディングの会場としても営業をする「浜名湖オーベルジュキャトルセゾン」「キャトルセゾン浜松」は記念日をお祝いするレストランとして幅広い世代の方にご利用いただいております。

ご結婚式会場としても人気の浜松街中エリア3店舗5つのパーティスペースはご希望の雰囲気や内容に応じて、さまざまな用途でご活用いただけます。

STYLEUN WEDDINGS

QUATRE SAISON RESTAURANTS

ドレスショップ

-ブランドゥスティルアン

-ブランドゥスティルアンアトリエ

結婚式場・レストラン

-浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

-キャトルセゾン浜松

-ミュゼ四ツ池

-アビー・チャーチ