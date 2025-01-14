公庫や銀行借入の返済に対応した金利計算シミュレーションを公開
起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、融資を検討している経営者へ向けて「公庫・銀行借入返済シミュレーション」を提供しています。
「公庫・銀行借入返済シミュレーション」について
「公庫・銀行借入返済シミュレーション」は、日本政策金融公庫や銀行からの事業融資を検討中の方々に向けた、借入返済シミュレーションが行える無料オンラインツールです。パソコンやスマートフォンから借入金額、返済方法、返済期間、金利を入力するだけで、総支払額や総利息額、年間および月間の返済額を自動的に計算します。また、その結果をPDF形式で保存することも可能で、様々な用途に活用いただけることが特徴です。
「公庫・銀行借入返済シミュレーション」ツール：https://keiei-support-plus-a.com/sougyou-yuushi/kouko-hennsai_simulation/(https://keiei-support-plus-a.com/sougyou-yuushi/kouko-hennsai_simulation/)
サービス提供の背景
私たち税理士法人経営サポートプラスアルファは、創業融資に強い税理士法人として、日本政策金融公庫や銀行借入（信用保証協会付き）のサポートに力を入れております。特に、全国の税理士法人でも珍しい「内装工事ローン」の取り扱いもあり、資金調達において他社よりも優れたサービスが特徴です。その一環として、どこからでも簡単に金利を計算し状況を把握できるツールの提供を開始いたしました。
また、当社では他にも、法人化シミュレーション、個人事業主の税金計算シミュレーション、役員報酬最適化シミュレーション、法人税計算シミュレーションなど、起業家や経営者の皆様に役立つ便利なツールを多数提供しております。
その他の便利ツール：https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/(https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/)
銀行借入返済シミュレーションツールの使用例
シミレーションの際は、借入金額や返済方法と期間、金利を入力するだけです。
シュミレーション結果がページ下部に表示されます。必要に応じてPDFで保存も可能です。
株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて
経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。
起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス
税理士経営サポートプラスアルファ
行政書士法人経営サポートプラスアルファ
内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社
＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
＜設 立 日＞ 2012年10月12日
＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)
＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス
＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成
＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出
＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com
＜電話番号＞03-5953-5585
＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/
＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/
＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/
＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/
＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/
＜運営メディア＞
会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/
会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/
法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/
起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/
会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/
会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/
会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/
内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/
請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/
※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで