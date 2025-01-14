公庫や銀行借入の返済に対応した金利計算シミュレーションを公開

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、融資を検討している経営者へ向けて「公庫・銀行借入返済シミュレーション」を提供しています。

「公庫・銀行借入返済シミュレーション」について

「公庫・銀行借入返済シミュレーション」は、日本政策金融公庫や銀行からの事業融資を検討中の方々に向けた、借入返済シミュレーションが行える無料オンラインツールです。パソコンやスマートフォンから借入金額、返済方法、返済期間、金利を入力するだけで、総支払額や総利息額、年間および月間の返済額を自動的に計算します。また、その結果をPDF形式で保存することも可能で、様々な用途に活用いただけることが特徴です。

「公庫・銀行借入返済シミュレーション」ツール：https://keiei-support-plus-a.com/sougyou-yuushi/kouko-hennsai_simulation/(https://keiei-support-plus-a.com/sougyou-yuushi/kouko-hennsai_simulation/)

サービス提供の背景

私たち税理士法人経営サポートプラスアルファは、創業融資に強い税理士法人として、日本政策金融公庫や銀行借入（信用保証協会付き）のサポートに力を入れております。特に、全国の税理士法人でも珍しい「内装工事ローン」の取り扱いもあり、資金調達において他社よりも優れたサービスが特徴です。その一環として、どこからでも簡単に金利を計算し状況を把握できるツールの提供を開始いたしました。

また、当社では他にも、法人化シミュレーション、個人事業主の税金計算シミュレーション、役員報酬最適化シミュレーション、法人税計算シミュレーションなど、起業家や経営者の皆様に役立つ便利なツールを多数提供しております。

その他の便利ツール：https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/(https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/)

銀行借入返済シミュレーションツールの使用例

シミレーションの際は、借入金額や返済方法と期間、金利を入力するだけです。

シュミレーション結果がページ下部に表示されます。必要に応じてPDFで保存も可能です。

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて

経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。

起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

税理士経営サポートプラスアルファ

行政書士法人経営サポートプラスアルファ

内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社

＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

＜設 立 日＞ 2012年10月12日

＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)

＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス

＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成

＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出

＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com

＜電話番号＞03-5953-5585

＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/

＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/

＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/

＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/

＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/

＜運営メディア＞

会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/

会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/

法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/

起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/

会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/

会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/

会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/

内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/

請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/



※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで