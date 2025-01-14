公庫や銀行借入の返済に対応した金利計算シミュレーションを公開

写真拡大 (全3枚)

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、融資を検討している経営者へ向けて「公庫・銀行借入返済シミュレーション」を提供しています。





「公庫・銀行借入返済シミュレーション」について


「公庫・銀行借入返済シミュレーション」は、日本政策金融公庫や銀行からの事業融資を検討中の方々に向けた、借入返済シミュレーションが行える無料オンラインツールです。パソコンやスマートフォンから借入金額、返済方法、返済期間、金利を入力するだけで、総支払額や総利息額、年間および月間の返済額を自動的に計算します。また、その結果をPDF形式で保存することも可能で、様々な用途に活用いただけることが特徴です。



「公庫・銀行借入返済シミュレーション」ツール：https://keiei-support-plus-a.com/sougyou-yuushi/kouko-hennsai_simulation/(https://keiei-support-plus-a.com/sougyou-yuushi/kouko-hennsai_simulation/)



サービス提供の背景


私たち税理士法人経営サポートプラスアルファは、創業融資に強い税理士法人として、日本政策金融公庫や銀行借入（信用保証協会付き）のサポートに力を入れております。特に、全国の税理士法人でも珍しい「内装工事ローン」の取り扱いもあり、資金調達において他社よりも優れたサービスが特徴です。その一環として、どこからでも簡単に金利を計算し状況を把握できるツールの提供を開始いたしました。



また、当社では他にも、法人化シミュレーション、個人事業主の税金計算シミュレーション、役員報酬最適化シミュレーション、法人税計算シミュレーションなど、起業家や経営者の皆様に役立つ便利なツールを多数提供しております。


その他の便利ツール：https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/(https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/)




銀行借入返済シミュレーションツールの使用例


シミレーションの際は、借入金額や返済方法と期間、金利を入力するだけです。




シュミレーション結果がページ下部に表示されます。必要に応じてPDFで保存も可能です。




株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて


経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。


起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス
　　　　　　税理士経営サポートプラスアルファ


　　　　　　行政書士法人経営サポートプラスアルファ
　　　　　　内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社
＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
＜設 立 日＞ 2012年10月12日
＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)



＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス


＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成
＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出
＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com
＜電話番号＞03-5953-5585
＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/
＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/
＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/
＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/
＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/


＜運営メディア＞


　会社設立バイブル　https://kaisha-setsuritsu.co.jp/ 　　


　会社設立ラボ　https://www.kaisha-setsuritsu.site/ 　　


　法人設立のすべて　https://houjin-setsuritsu.jp/ 　　


　起業マニュアル　https://kigyou-kaigyou.jp/ 　　


　会社設立オンライン　https://kaisha-setsuritsu.online/ 　　


　会社設立情報　https://kaisha-setsuritsu.info/ 　　


　会社設立ヘルプ　https://kaisha-setsuritsu.help/ 　　


　内装工事メディア　https://naisou-kouji-lease.jp/ 　　


　請求書メディア　https://seikyuu-pippa.jp/

※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで