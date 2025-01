オードリー・タン氏も登壇！AIとプライバシーをテーマに欧米、アジア、日本の企業、政府のリーダーと議論する「Privacy by Design Conference 2025」が1月28日（火）に開催！

一般社団法人Privacy by Design Lab

対話型の国際ビジネスカンファレンスを毎年開催している一般社団法人Privacy by Design Lab(本社:東京都千代田区、代表理事:栗原宏平)は、2025年1月28日(火)に東京都千代田区の日比谷国際ビルコンファレンススクエアにて「Privacy by Design Conference 2025」(以下、PBDC2025)を開催することを発表いたしました。

Privacy by Design Conference 2025 とは

PBDC2025は国際ビジネスカンファレンスとして、政府機関、業界団体、各国大使館より広く後援を頂き、国を越えて多様なバックグラウンドを持った方々が集い対話を行う場です。

当日のプログラム一部

残りのプログラムはこちらからご覧頂けます :https://conference.privacybydesign.jp/program

PBDC2025では、アジア、欧米、日本と3つの地域のセッションを2つの会場で同時に実施いたします。登壇者は世界中から集結し、政府、ビジネス、非営利団体、大学と様々なバックグランドを持った登壇者と一緒に未来の持続可能なインターネットに向けて考えるべき論点について対話を行います。

Privacy by Design Conference 2025 概要(1月14日(火)現在)

名称: Privacy by Design Conference 2025

主催: 一般社団法人Privacy by Design Lab

日程: 2025年1月28日(火)

時間: 10:00 ~ 17:00

会場: 東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階(日比谷国際ビル コンファレンス スクエア)

特別協力: 一般社団法人MyDataJapan、プライバシーテック協会

後援:一般財団法人日本情報経済社会推進協会、駐日欧州連合代表部、デンマーク王国大使館、在日カナダ大使館、一般社団法人日本IT団体連盟、情報信託機能普及協議会(ITFPC)

プレミアムスポンサー:Partisia ApS

イベントへ参加エントリーはこちら :https://peatix.com/event/4207599/

※1/28(火)に開催されるカンファレンスにメディア枠として参加を希望される方は、Privacy by Design Conference 2025 事務局( conference2025@privacybydesign.jp )まで事前にご連絡ください。

一般社団法人Privacy by Design Lab

商号:一般社団法人Privacy by Design Lab

代表者:代表理事 栗原宏平

所在地:〒102-0074 東京都千代田区九段下1丁目5-6 りそな九段ビル 5F

設立:2020年10月

事業内容:

Privacy by Design Conferenceの開催、プライバシーバイデザイン関連研究・調査、企業研修等

URL:https://privacybydesign.jp/