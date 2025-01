今年もやってきた！ 年に一度のアートの祭典「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展 2025」開催

株式会社小学館

小学館と東京藝術大学の協働事業である、東京藝術大学美術学部構内(台東区・上野)のギャラリー「藝大アートプラザ(https://artplaza.geidai.ac.jp/ )」にて、2025年1月25日(土)より企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展2025」を開催。本展では、藝大の学生を対象としたアートコンペティション「藝大アートプラザ・アートアワード」で、藝大教授陣による厳正な審査の結果、入賞を果たした学生たちの作品を展示販売します(入場無料)。

2025年1月25日(土)開催 企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展2025」

開催告知ページ

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26551/(https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26551/)

今年もやってきました!藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展の開催です。藝大アートプラザ・アートアワードは藝大の全学生を対象に開催される年に一度のアートアワード。今年度で19回を数えます。

本展はその入賞作品をすべて展示・販売するという年に一度の貴重な機会。未来のスターアーティストの原石がごろごろ?あなただけの大切な作品に出会う大チャンス?藝大アートプラザでまだ見ぬアーティストのまだ見ぬ作品を探してみませんか?

■ 企画展概要

企画展名:企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展2025」

会場:藝大アートプラザ(東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内)

会期:2025年1月25日(土)~3月18日(火)

入場料:無料

営業時間:10:00-18:00

定休日:月曜



※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください

藝大アートプラザとは

トップアーティストを数多く輩出する、東京藝術大学(以下、藝大)の教職員、学生、卒業生の作品を展示販売するギャラリー「藝大アートプラザ」。藝大上野キャンパス構内において、一般の方々が、年間を通して自由に入場・見学することができる、貴重な場所のひとつです。小学館と藝大の協働事業として、2018年から運営をスタートしました。

現在は、1,2カ月ごとに異なるテーマの展示を開催。企画展には毎回10~50名のアーティストが参加し、油画、日本画、彫刻、工芸、デザイン等、藝大ならではの多様な技法とアプローチで表現された作品が、一堂に会します。

▼2024年12月-2025年1月開催の企画展「Made in Art」展示風景

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26477/

店舗内には、器やアクセサリーなど生活に寄り添うアートを中心とした常設作品コーナー「LIFE WITH ART」、企画展と連動した書棚も設置。店舗の営業時間中は、屋外のキッチンカー「NoM cafe」のカフェドリンクで、一息つくこともできます。

藝大アートプラザは、入場無料。写真撮影やSNSでのシェアも原則大歓迎です。アートファンのみならず、どなたさまでも、気軽にアートに触れられる場所を目指しています。

常設コーナー「LIFE WITH ART」展示風景

藝大アートプラザ基本情報

■ アクセス

最寄駅:JR上野駅(公園口)、鶯谷駅 下車徒歩約10分

東京メトロ千代田線・根津駅 下車徒歩約10分

東京メトロ日比谷線・上野駅 下車徒歩約15分

京成電鉄 京成上野駅 下車徒歩約15分

都営バス上26系統(亀戸~上野公園)谷中バス停 下車徒歩約3分

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

■ 公式SNSアカウント

Instagram:

https://www.instagram.com/geidai_art_plaza

X:

https://x.com/artplaza_geidai

Podcast(Spotify):

https://open.spotify.com/show/2FlkumYv9ScWy69UlBtqWy

Threads:

https://www.threads.net/@geidai_art_plaza

■ 2024年の展示

2024年1-3月「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/22308/

2024年3-5月「藝大動物園 Welcome to the art zoo!」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/22560/

2024年6-7月「The Art of Tea」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/23855/

2024年8-10月「企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者招待展~藝大の星~」」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/25284/

2024年10-12月「企画展 Beautiful Foolishness」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26265/

2024年12月-2025年1月「企画展 Made in Art」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26477/

■ お問合せ

よくあるご質問はこちら

https://artplaza.geidai.ac.jp/qa/