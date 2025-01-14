三重：「 PLANT 志摩店 」で期間限定開催！！ ▶︎▶︎殻付き牡蠣がなんと約１kg880円！！ 出張カキ小屋「牡蠣奉行」
LH 株式会社
【東日本大震災から13年、食を通じて復興支援を行う】
▶︎▶︎毎年、少しづつ場所を変えながら全国各地で開催している、冬の出張カキ小屋「牡蠣奉行」
東日本大震災で販路に苦しむ東北の牡蠣を、多くの人に食べてほしいとの想いで始まった復興支援イベント。
活動を通じて漁港の活性化、震災を風化させない取り組み、継続的な東北復興支援を全国で続ける。
【店内には炭火焼きの美味しい香りが立ち込める】
▶︎▶︎三陸直送の新鮮な焼き牡蠣は格別！！
高級備長炭の炭火を使ったセルフBBQ。美味しい焼き方は席へのご案内時にスタッフが教えてくれる。
【北海道から沖縄まで、全国に東北の新鮮な牡蠣をお届け】
▶︎▶︎新鮮な焼き牡蠣はもちろん、その他のメニューも充実！
牡蠣フライ、牡蠣ご飯、牡蠣汁、御殿場精肉店直送の新鮮なお肉や魚介類、フライドポテトやコーンバターなどサイドメニューも種類豊富！
【明るく元気なスタッフがお出迎え！】
▶︎▶︎牡蠣奉行自慢の優しいスタッフ達が、明るく元気にお出迎え！
このチャンスに、牡蠣奉行で美味しい「非日常」を味わい尽くそう。
＜牡蠣奉行 in PLANT 志摩店＞
[開催住所] 〒517-0213 三重県志摩市磯部町穴川字土橋１１７５－１ 駐車場特設会場
[開催期間] 2025年1月17日-2月2日
[営業時間] 11:00-21:00（L.O.20：30）
[お問合せ] 080-3440-9655
HP：https://kakibugyo.com/
Instagram：https://www.instagram.com/kaki__bugyo/
▶︎▶︎動画で牡蠣奉行を見る→https://www.youtube.com/shorts/ikGDJLLgOHk
一部画像出典：Instagram「食べて埼玉」さん、「埼玉グルメ」さん
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