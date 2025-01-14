【タウンハウジング桜新町店】【タウンハウジング赤坂店】【タウンハウジング渋谷店】で新たに無人でカギの受け渡しができる「KEY STATION」がサービス開始

Keeyls株式会社

この度、Keeyls株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大貫 功⼆、以下「Keeyls」）は株式会社タウンハウジング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新田 泉、以下「タウンハウジング」）の運営する【タウンハウジング桜新町店（住所：東京都世田谷区桜新町2‐8-4）】と【タウンハウジング赤坂店（住所：東京都港区赤坂3-15-10 SP赤坂ビル3階）】、【タウンハウジング渋谷店（住所：東京都渋谷区道玄坂2‐6-14ホマレヤビル8階）】で2024年12月24日（火）より、カギの無人受け渡しサービス「KEY STATION」を開始したことをお知らせします。

タウンハウジング桜新町店に設置されたKEY STATION連携デバイスタウンハウジング赤坂店に設置されたKEY STATION連携デバイスタウンハウジング渋谷店に設置されたKEY STATION連携デバイス

KEY STATIONタウンハウジング桜新町店へのアクセスはコチラ(https://key-stations.com/key_stations/781/access_guide)

KEY STATIONタウンハウジング赤坂店へのアクセスはコチラ(https://key-stations.com/key_stations/780/access_guide)

KEY STATIONタウンハウジング渋谷店へのアクセスはコチラ(https://key-stations.com/key_stations/779/access_guide)

■すべての鍵のトレーサビリティを実現する「KEY STATION」とは

「KEY STATION」は『カギ管理の常識を覆すインフラを構築し、人々の可処分時間を製造する』というビジョンのもと、あらゆるカギ（物理鍵・デジタル鍵）の利用管理・予約・本人確認の機能をひとつにし、無人での受け渡しを可能としたサービスです。連携デバイスを介することで利用履歴をリアルタイムで自動記録することにより「誰が」「いつ」「どこで」鍵を受け取ったのかを管理することが可能になります。（※）

2017年にサービスを開始後、現在では駅・商業施設・マンション・コインランドリーなどにある「KEY STATION」を利用して、家族でのカギのやり取りやハウスキーパー・キッズシッター・ペットシッターへのカギの受渡し、不動産の物件内見、お店や施設の従業員間でのカギのやり取りなど、日本全国で毎月5万回以上ご利用いただいております。

インターネットで管理が可能連携デバイス スロットタイプ連携デバイス ボックスタイプ

※取得情報の取り扱いについて

「誰が」「いつ」「どこで」鍵を受け取ったのかの情報は全てKeeyls株式会社のみで保有・管理しております。

取得した個人情報は利用者の同意なく、第三者に提供することはございません。

■「KEY STATION」ご利用方法

＜ご利用時間＞

KEY STATIONタウンハウジング桜新町店：年中無休／24時間（タウンハウジング桜新町店の営業に準ずる）

KEY STATIONタウンハウジング赤坂店 ：水曜日定休／10:00～19:00（タウンハウジング赤坂店の営業に準ずる）

KEY STATIONタウンハウジング渋谷店 ：水曜日定休／10:00～19:00（タウンハウジング渋谷店の営業に準ずる）

＜ご利用方法＞

（1）下記KEY STATIONのサイトからアカウントの登録をします。

（2）利用したいKEY STATIONを選択してください。

（3）サイト内の案内に沿って、必要情報をご登録ください。

（4）選択したKEY STATIONに行き、現地で暗証番号を入力し鍵を預けてください。

＜KEY STATIONサイト＞

https://key-stations.com/

＜よくあるご質問＞

https://keeyls.zendesk.com/hc/ja

■Keeyls株式会社について

商号 ：Keeyls（キールズ）株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 大貫 功二

所在地 ：東京都東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル9階

設立 ：2015年4月

事業内容 ：KEY STATION事業、DXアセットマネジメント事業

ホームページ：https://keeyls.com

■株式会社タウンハウジングについて

商号 ：株式会社タウンハウジング

代表者 ：代表取締役社長 新田 泉

所在地 ：東京都千代田区岩本町2-6-10 第一中野ビル

設立 ：2001年9月14日（グループ創業 1979年4月13日）

事業内容 ：賃貸物件の仲介、管理サービス（マンション・アパート・ビル・オフィス・テナント）

ホームページ：https://www.townhousing.co.jp/

■本お知らせについてのお問い合わせ先

Keeyls株式会社 KEY STATION事業部

Mail：ks-inquiry@keeyls.com