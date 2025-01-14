『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～』オリジナル・サウンドトラック発売決定！ジャケットも同時解禁！/3月5日(水)発売！
ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」にて、毎週土曜深夜2時～放送中の『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～』オリジナル・サウンドトラックの発売が決定しました。ドラマ、アニメ、ゲーム、ＣＭ等の音楽で活躍し、「魔法つかいプリキュア！」でも音楽を手掛ける高木 洋による、新たに書き下ろされた「魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～」の劇中音楽集。描き下ろしジャケットには、オリジナル・サウンドトラックだけの冬服姿の3人！オリジナル・サウンドトラックは2025年3月5日発売！
CD情報
『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～』オリジナル・サウンドトラック
■発売日：2025/3/5(水)
■価格・品番：4,070円(税抜価格：3,700円)・MJSA-01413
■収録曲：
本編BGMほか。
■初回特典：
・キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）
■商品ページ：https://www.marv.jp/titles/mc/10857/
発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
※商品仕様・収録内容は予告なく変更になる可能性がございます。
店舗別特典情報
各店舗別特典つきご予約受付中！ ※数に限りがございます。ご予約はお早めに！
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（集合絵柄）
・ネオウイング：ましかくブロマイド（89mm）（集合絵柄）
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド4枚セット
・セブンネットショッピング：アクリルスタンド（集合絵柄）
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『魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～』
■公式HP：https://www.toei-anim.co.jp/tv/mahotsukai_precure2
■公式X：https://twitter.com/precure_15th
■プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
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