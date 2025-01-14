アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」マグカップ、 厚みアクリルスタンド、ダイカットステッカーの受注を開始しました！

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株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の新商品を受注開始いたしました。


▼マグカップ 星歌/PAさん/きくり/ふたり＆ジミヘン　


■価格：1,560円（税込）


■サイズ：H95mm Φ82mm


■素材：陶器（ストーンウェア）


■容量：350ml




▼厚みアクリルスタンド


■価格：各880円（税込）


■サイズ：約50mm、厚さ8mm


■素材：アクリル








▼ダイカットステッカー


■価格：各550円（税込）


■サイズ：約80mm


（72×88mm以内ダイカット）


■材質：白塩ビ


※フルカラー印刷










(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス





■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」



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