アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」マグカップ、 厚みアクリルスタンド、ダイカットステッカーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の新商品を受注開始いたしました。
▼マグカップ 星歌/PAさん/きくり/ふたり＆ジミヘン
■価格：1,560円（税込）
■サイズ：H95mm Φ82mm
■素材：陶器（ストーンウェア）
■容量：350ml
▼厚みアクリルスタンド
■価格：各880円（税込）
■サイズ：約50mm、厚さ8mm
■素材：アクリル
▼ダイカットステッカー
■価格：各550円（税込）
■サイズ：約80mm
（72×88mm以内ダイカット）
■材質：白塩ビ
※フルカラー印刷
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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