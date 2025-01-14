難病患者さん・ご家族のための無料相談会「骨・関節疾患」をZoomまたは電話にて開催します
学校法人 順天堂
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-718-2820825680edde5d1726f80796ca9e46.pdf
【開催日時】
2025年2月16日 (日) 12：00～17：00
【専門医】
東京都リハビリテーション病院 院長
新井 康久先生
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 整形外科 准教授
本間 康弘先生
【定員/対象疾患】
・定員：20組（1組25分）
・対象疾患：後縦靭帯骨化症、黄色靱帯骨化症、特発性大腿骨頭壊死症、強直性脊椎炎など
【相談方法】
Zoom（ビデオ通話）または電話
【申込先】要予約
※相談会の説明、ご相談内容を伺うため、5分～10分程お時間をいただきます。
東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）
〒113-0034 東京都文京区湯島一丁目5番32号
順天堂大学診療放射線学科実習棟２階
※ハガキでのお申込みも可能です。（2月6日必着）
相談会名､住所､氏名､日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
ハガキが到着次第、折り返しご連絡いたします。
※申込多数の場合は、都内の方を優先の上、抽選とさせていただきます。
【チラシのダウンロードはこちらから】
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-718-2820825680edde5d1726f80796ca9e46.pdf
【主催／問合わせ先】
東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）