難病患者さん・ご家族のための無料相談会「骨・関節疾患」をZoomまたは電話にて開催します

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学校法人 順天堂


【開催日時】


2025年2月16日 (日) 12：00～17：00


　


【専門医】


東京都リハビリテーション病院　院長　


新井 康久先生


順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　整形外科　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


本間 康弘先生


　


【定員/対象疾患】


・定員：20組（1組25分）


・対象疾患：後縦靭帯骨化症、黄色靱帯骨化症、特発性大腿骨頭壊死症、強直性脊椎炎など　


　


【相談方法】


Zoom（ビデオ通話）または電話


　


【申込先】要予約


※相談会の説明、ご相談内容を伺うため、5分～10分程お時間をいただきます。


東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892 　※平日10時～17時（祝祭日は除く）


〒113-0034 東京都文京区湯島一丁目5番32号


順天堂大学診療放射線学科実習棟２階


　


※ハガキでのお申込みも可能です。（2月6日必着）


相談会名､住所､氏名､日中連絡のつく電話番号をご記入ください。


ハガキが到着次第、折り返しご連絡いたします。


※申込多数の場合は、都内の方を優先の上、抽選とさせていただきます。


　


【チラシのダウンロードはこちらから】


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-718-2820825680edde5d1726f80796ca9e46.pdf

　


【主催／問合わせ先】


東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892　※平日10時～17時（祝祭日は除く）