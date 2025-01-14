開催まであとわずか！「FOOD STYLE Kansai 2025／ラーメン産業展 in Kansai／外食経営DX EXPO」では、オープニングセレモニーを実施いたします。

株式会社イノベント

FOOD STYLE Kansai 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、1月22日（水）・23日（木）の2日間、インテックス大阪 1・2号館にてFOOD STYLE Kansai 2025／ラーメン産業展 in Kansai／外食経営DX EXPOを開催いたします。開催初日の1月22日にはオープニングセレモニーを実施いたします。

オープニングセレモニーのお知らせ

2024年1月開催 FOOD STYLE Kansai 2024／ラーメン産業展 in Kansai オープニングセレモニーの様子

本展にご後援・ご協力いただいているご来賓の方々を迎え、会期初日にオープニングセレモニーを開催いたします。ご来賓の代表者にご挨拶をいただき、テープカットを行います。業界を代表する方々にご参列いただきますので、ご来場賜りまようお願い申し上げます。

開催日時：2025年1月22日（水） 9:30～10:00（予定）

会場 ：インテックス大阪 1号館 セミナーA会場

登壇団体：農林水産省 近畿農政局／経済産業省 近畿経済産業局／一般社団法人大阪外食産業協会／大阪府／大阪市経済戦略局／大阪労働局／阪南市／奈良県商工会連合会／一般社団法人全日本司厨士協会／公益社団法人大阪食品衛生協会／大阪府料理業生活衛生同業組合／全国製麺協同組合連合会／大阪府製麺商工業協同組合／一般社団法人日本ラーメン協会／NPO法人 居酒屋甲子園／NPO法人 繁盛店への道／一般社団法人全日本・食学会／一般社団法人日本飲食団体連合会／一般社団法人レストランテック協会／一般社団法人大阪府調理師会／一般社団法人東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会／一般社団法人大阪府洋菓子協会／一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構／一般社団法人Miyabi Partners／株式会社カクヤス／一般財団法人大阪国際経済振興センター／FOOD STYLE Kansai 実行委員会 （1月10日 現在）

プレス登録方法：https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php

【プレス登録】よりご登録ください。

FOOD STYLE Kansai 2025／ラーメン産業展 in Kansai／外食経営DX EXPO開催概要

名称：FOOD STYLE Kansai 2025／ラーメン産業展 in Kansai／外食経営DX EXPO

会期：2025年1月22日（水）・23日（木）

10：00～17：00（最終日は16：00まで）

会場：インテックス大阪 １・２号館

入場方法：来場事前登録制（ https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php ）

出展者・団体数：952者・団体／出展小間数：853小間／出展地域数：47都道府県・海外

※2025年1月10日現在

主催：FOOD STYLE Kansai 実行委員会

FOOD STYLE Kansai 2025 後援：

近畿農政局／近畿経済産業局／大阪労働局／大阪府／大阪市／阪南市／京都府／兵庫県／奈良県／和歌山県／滋賀県／公益財団法人大阪観光局／大阪商工会議所／大阪府商工会議所連合会／関西広域連合／全国商工会連合会／大阪府商工会連合会／京都府商工会連合会／兵庫県商工会連合会／奈良県商工会連合会／和歌山県商工会連合会／滋賀県商工会連合会／日本商工会議所／京都府商工会議所連合会／兵庫県商工会議所連合会／奈良県商工会議所連合会／和歌山県商工会議所連合会／滋賀県商工会議所連合会／三重県商工会議所連合会／京都商工会議所／神戸商工会議所／全国中小企業団体中央会／奈良県中小企業団体中央会／和歌山県中小企業団体中央会／滋賀県中小企業団体中央会／三重県中小企業団体中央会／日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部／公益社団法人2025年日本国際博覧会協会／公益社団法人日本給食サービス協会／公益社団法人大阪府栄養士会／一般社団法人全日本司厨士協会／一般社団法人全日本・食学会／一般社団法人日本惣菜協会／一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本飲食団体連合会／一般社団法人大日本水産会／一般社団法人日本パン工業会／一般社団法人日本百貨店協会／一般社団法人日本フードビジネス国際化協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／一般社団法人日本洋菓子協会連合会／一般社団法人レストランテック協会／製粉協会／日本マーガリン工業会／NPO法人 居酒屋甲子園／NPO法人 繁盛店への道／一般社団法人Miyabi Partners／一般社団法人日本運搬車両機器協会／一般社団法人日本外食品流通協会／一般社団法人日本ジビエ振興協会／一般社団法人日本3PL協会／一般社団法人日本物流システム機器協会／全国水産加工業協同組合連合会／一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

FOOD STYLE Kansai 2025 協力：

公益社団法人大阪食品衛生協会／公益社団法人日本調理師連合会／公益社団法人日本中国料理協会 大阪支部／公益社団法人日本全職業調理士協会／一般社団法人大阪外食産業協会ORA／一般社団法人大阪府調理師会／大阪府調理技能士会／一般社団法人日本ラーメン協会／全国製麺協同組合連合会／一般社団法人日本回転寿司協会／大阪府製麺商工業協同組合／大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会／大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合／大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合／大阪府鮓商生活衛生同業組合／大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合／大阪府中華料理業生活衛生同業組合／大阪府料理業生活衛生同業組合／大阪府社交飲食業生活衛生同業組合／大阪府飲食業生活衛生同業組合／一般社団法人東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会

ラーメン産業展 in Kansai 後援：

近畿農政局／近畿経済産業局／大阪労働局／大阪府／大阪市／阪南市／京都府／兵庫県／奈良県／和歌山県／滋賀県／公益財団法人大阪観光局／関西広域連合／日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部／公益社団法人2025年日本国際博覧会協会／公益社団法人日本給食サービス協会／公益社団法人大阪府栄養士会／一般社団法人全日本・食学会／一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本飲食団体連合会／一般社団法人大日本水産会／一般社団法人日本百貨店協会／一般社団法人日本フードビジネス国際化協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／一般社団法人レストランテック協会／ラーメン文化振興議員連盟／製粉協会／NPO法人 居酒屋甲子園／NPO法人 繁盛店への道／一般社団法人Miyabi Partners／一般社団法人日本運搬車両機器協会／一般社団法人日本外食品流通協会／一般社団法人日本ジビエ振興協会／一般社団法人日本3PL協会／一般社団法人日本物流システム機器協会／全国水産加工業協同組合連合会／一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

ラーメン産業展 in Kansai 協力：

公益社団法人大阪食品衛生協会／一般社団法人大阪外食産業協会ORA／一般社団法人日本ラーメン協会／全国製麺協同組合連合会／一般社団法人日本回転寿司協会／大阪府製麺商工業協同組合／大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会／大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合／大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合／大阪府鮓商生活衛生同業組合／大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合／大阪府中華料理業生活衛生同業組合／大阪府料理業生活衛生同業組合／大阪府社交飲食業生活衛生同業組合／大阪府飲食業生活衛生同業組合／一般社団法人東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会

セミナーの詳細はこちら :https://foodstyle.jp/kansai/seminar.php

＜ラーメン産業展 in Kansai 併催イベント＞

■ラーメン コンペティション 日本 2024―国内産小麦使用生中華麺品評会― 出品製品展示

主催 : 全国製麺協同組合連合会

【小間番号：2B-1】

＜ラーメン産業展 in Kansai 特別企画＞

■Noodle WORLD Kansai ～麺類大試食会～

【2号館 ラーメン産業展出入口付近】

＜FOOD STYLE Kansai 併催イベント＞

■近畿の農産品・農山漁村・食文化の魅力を発信！

主催 : 近畿農政局

【2号館 右手前】

■（株）カクヤスプレゼンツ KAKUYASU DEXPO 2025 in OSAKA

主催 : 株式会社カクヤス

【2号館 左奥】

■わかやま産品商談会 in 大阪 2025

主催 : 和歌山県

【2号館 右手前】

＜FOOD STYLE Kansai 特別企画＞

■大阪産（もん）・大阪産（もん）名品商談会

主催：大阪府

【2号館 右奥】

■大阪外食産業協会 特別協力エリア

協力 : 一般社団法人大阪外食産業協会ORA

【2号館 右奥】

■「省スペース」「低コスト」「高効率」ベーカリーシステム提案！

協力：山崎製パン株式会社／タニコー株式会社

【小間番号：1J-18】

■大阪・関西万博の開催目前！大阪の食の魅力を発信！阪南市の魚介ベースメニュー

協力 : 一般社団法人全日本司厨士協会 関西地方大阪府本部×阪南市

【小間番号：1J-6】

■貿易相談コーナー

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部

【小間番号：2M-82】

関西・食・輸出推進事業協同組合

【小間番号：2K-73】

■特別エリア 九州逸品物語

【1号館内】

■特別エリア 中四国逸品物語

【1号館内】

■特別エリア うまさぎっしり新潟県コーナー

【1号館内】

■関西2府4県ブランド産品カタログ展示コーナー

【2号館 右奥】

＜FOOD STYLE Kansai／ラーメン産業展 in Kansai 特別企画＞

■日本野菜ソムリエ協会プレゼンツ「調味料選手権ライブキッチン」

協力：一般社団法人日本野菜ソムリエ協会

【小間番号：2E-61】

■フードドライブ

協力：関西SDGsプラットフォーム 食品ロス削減分科会 ZERO FOOD WASTE

【1月23日（木）15:00～16:00 1号館出入口前】

■新商品コレクション

【1号館・2号館 入口前】

併催イベント／特別企画はこちら :https://foodstyle.jp/kansai/event.php

入場方法

入場方法：来場事前登録制

来場事前登録はこちら :https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php

■事前登録はお一人様につき1回の登録です。

■複数名でご来場になる場合は、お一人ずつご登録ください。

■招待状のみではご入場いただけません。

■全ての同時開催展にご入場いただけます。

▼詳細の情報は公式HPや各種SNSで随時情報アップ中▼

【FOOD STYLE Kansai 公式HP】https://foodstyle.jp/kansai/

【ラーメン産業展 in Kansai 公式HP】https://ramenexpo.jp/osaka.php

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