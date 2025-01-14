【COCO DEAL】1/14（火）宮田聡子が纏う、春のビジュアルvol.1を公開
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、COCO DEAL（ココ ディール）は1/14（火）10:00よりオフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.1「New Season New Style」を公開いたします。
詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/nawseason_newstyle250114?utm_campaign=SpringCatalog2025_1pr&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
2025年春のシーズンテーマは "Pop The Balloon"
白みを帯びたイエローやブルーなどのカラフルな色合い。
そして、変化を楽しみながら自分らしさを大切にすることを表現。
いつものスタイリングにディティールやデザインで遊び心をプラス。
自分らしさを大切に。自由におしゃれを楽しんで。
JACKET \19,800/ SHIRT \9,900/ SKIRT \12,100/ BAG \9,680/ SOCKS \1,980/ SHOES \15,400
BAG \11,000
BUSTIER×SKIRT SET \16,500/ SHIRT \12,100/ SHOES \15,400
ONE-PIECE \17,600/ SHOES\16,500
CARDIGAN \9,900/ CAMISOLE \8,800/ SKIRT \12,100/EARRINGS \4,180/ BAG \9,680/ SHOES \16,500
KNIT \11,550/ LACE SKIRT \8,800/ TIGHT SKIRT \11,000/ EARRINGS \4,180/ BAG \11,000/ SHOES \15,400
CARDIGAN \10,780/ ONE-PIECE \16,500/ SHOES \16,500
CARDIGAN \11,000/ KNIT \10,780/ PANTS \15,400/ EARRINGS \4,180/ SHOES \15,400
staff credit
Model_Satoko Miyata(Vithmic Model Agency)
Photograph_Fumi Kikuchi(impress+)
Styling_Makiko Ito
Hair & make-up_NAYA
Design_mahgra
Direction_Norihiro Yamane(NVY)
Creative Agency_CICELY
・宮田聡子さんプロフィール
宮田聡子(ミヤタ サトコ) モデル
1988年9月12日生まれ、福岡県出身
数多くの女性ファッション誌で表紙を飾る人気モデル。
趣味はイラストをはじめ、アクセサリー作り、ゲーム、アニメ鑑賞など。
インスタグラム@miyatasatoko
・ココ ディールについて
アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。
自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと
ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。
【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal
【公式サイト】http://cocodeal.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/
【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com
【Threads】アカウント名：cocodeal_official