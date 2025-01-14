日本初！ROI Institute Japan 設立のお知らせ - 日本企業の人財育成効果測定を革新

EQパートナーズ株式会社

2024年10月1日、EQパートナーズ株式会社はROI Instituteと正式にアライアンスを結び、ROI Institute Japanを設立、社内カンパニーとして運営を開始いたしましたことをお知らせいたします。CEOは、EQパートナーズ株式会社 代表取締役社長・立教大学大学院 ビジネススクール客員教授が安部哲也が担当します。

ROI Institute Japanは、企業の人的資本経営の重要性が高まる中、企業の人財育成投資効果を可視化し、人財開発の実践度、ビジネス効果（定量・定性）、ROI（Return On Investment ）（投資収益率）測定サービスの提供を開始いたします。

近年、人的資本情報の開示義務化に伴い、企業は人財への投資とその効果の説明責任を求められています。しかし、多くの企業が適切な測定手法を持ち合わせていないのが現状です。

当社の新サービスは、研修プログラムの効果を財務指標と連動させて測定した上で実践度とビジネスインパクトを考慮し、経営者が納得できる形で可視化します。これにより、企業の戦略的な人財育成投資を支援し、持続的な企業価値向上に貢献してまいります。

ROI Instituteについて

1992 年にジャック・J・フィリップス氏によって設立された ROI Institute は、ROI Methodology(R) を組織に導入して財務投資収益率 (ROI) を測定するなど、組織がプロジェクトやプログラムの成功を評価できるよう支援しています。100 名を超える ROI コンサルタントの支援を受け、米国および 70 か国以上でパートナーおよび関連会社のネットワークを通じて事業を展開しています。70 か国以上で 50,000 名を超える専門家、9,000 を超える組織を支援しています。

ジャック・J・フィリップス氏は、ROI Instituteで世界中でカンファレンスやワークショップを開催し、評価と説明責任に関する専門的な知識を広めており、妻で共同創設者のパティ・フィリップス博士と共に、2022年に世界最大の人財開発組織ATD（Association of Talent Development)人財育成ソートリーダー賞を受賞するなど、数多くの賞を受けています。

ROI Institute Japanについて

2024年10月からサービスを開始したROI Institute Japanは、ROI Methdology(R)を国内に提供する日本初の組織です。ROI Instituteと正式にアライアンスを結び、EQパートナーズ株式会社内のカンパニーとして運営されています。

働き方や人事制度・組織設計が大きく変わる現代において、日本企業でも、研修設計や効果測定のニーズが急速に高まっています。研修効果をROIに基づいて測定することで、単なる費用対効果の評価にとどまらず、研修が行動変容やビジネスインパクトにどのように結びつくかを可視化できます。これにより、次の人財育成課題を明確にし、研修設計に反映させるダイナミックなフィードバックサイクルを構築できます。

【参考】

ジャック・フィリップス氏のROIの5段階モデルは、トレーニングやプログラムの効果を５段階で評価するためのフレームワークです。

レベル１：反応（Reaction）: 参加者の満足度やプログラムの有用性を評価

レベル２：学習（Learning）: 参加者が得た知識やスキルの向上を測定

レベル３：行動（Application）: 学んだことを実際の仕事にどれだけ活用できたかを確認

レベル４：影響（Impact）: パフォーマンス向上や生産性の変化など、組織への影響を評価

レベル５：ROI（Return on Investment）: 投資対効果を金銭的に計算し、費用と成果のバランスを測定

お問い合わせ先：EQパートナーズ株式会社

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル ９階

TEL: 03-5463-6525

Email: admin＠eqpartners.com

ホームページ: https://roi.eqpartners.com/roiinstitute-japan

【代表者】

代表・CEO: 安部哲也（立教大学大学院 ビジネススクール客員教授）

ビジネスリーダー: 野澤佳奈子

コンサルタント: 中村好伸

左：ROI Institute会長 ジャック・J・フィリップス氏

右：EQパートナーズ株式会社 代表取締役社長・立教大学大学院 ビジネススクール客員教授 安部哲也