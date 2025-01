唐朝詭事録＜とうちょうきじろく＞ 第二季-To the West-3月よりＷＯＷＯＷで日本独占初放送・配信！

株式会社WOWOW

若き武官と老練な検視人が、八つの奇怪事件を追うエンターテインメント×サスペンス時代劇。唐を舞台に凸凹コンビの活躍が光る、絶大な支持を得た人気シリーズの第2作をWOWOWで日本独占初放送・配信!

栄華を誇り太平の世をうたう唐・長安。だがその裏には邪悪な影がうごめいていた。次々と起こる怪事件に挑むのは、武芸にたけた若き武官・盧凌風(ろりょうふう)と切れ者の検視人・蘇無名(そむめい)。生き方も性格も正反対の2人だが、いつしか固い絆で結ばれ最強のコンビとして巨大な闇に立ち向かう――。口コミで人気が広がり絶大な支持を得た大ヒット・サスペンス時代劇、第1シーズンは配信で、待望の第2シーズンは日本初放送・配信でお届け。それぞれの怪事件は数話で解決されていくので、第2シーズンから見ても楽しめる内容となっている。

ヤン・シューウェン演じる盧凌風は大理寺少卿の要職に就き、片やヤン・チーガン演じる蘇無名は墓守に左遷されていたが、2人の息の合った掛け合いは頼もしい相棒ぶりを見せてくれる。前作を超えた驚きの展開や事件の裏にあるドラマティックなストーリー、そして目を見張るばかりの豪華なセットで、見る者に異世界体験を味わわせてくれる本作は、配信開始後レビューサイトdoubanでの口コミは8.6と高評価を記録。さらに第3シーズンの制作も決定している。まさに圧倒的注目を集める話題作をお見逃しなく!

<ストーリー&キャスト情報>

(c)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

タフなアイツらが帰ってきた!事件は彼らを放っておかない──

再び共闘の若き武官と老練な検視人、絢爛たる唐代に未だ潜む闇に迫る!

華やかなる唐代で繁栄を続ける長安。しかし、その陰には、なお闇が潜んでいた。肝臓を奪われた無残な死体が次々と発見され、大理寺少卿・盧凌風は捜査に乗り出す。やがて、犯人は人間ではなく、天下一と称えられる絵師・秦孝白(しんこうはく)が描く壁画「降魔変(ごうまへん)」から抜け出してきた魔王だという、奇怪な証言を得る。その魔王と鬼市で遭遇した盧凌風は、正体を暴こうと立ち向かうが、彼の行方は途絶えてしまう……。一方、賢人・狄仁傑(てきじんけつ)の弟子でありながら現在は左遷され、墓守を務める蘇無名は、天子の命を受けて長安に召還される。盧凌風が生死不明となったことを知った蘇無名は、仲間たちとともに彼の行方を追いながら、事件解決の手掛かりを探していく――。

スタッフ・キャスト

監督:バイ・シャン

脚本・原作:ウェイ・フォンファ

出演:ヤン・シューウェン(写真左)、ヤン・チーガン(写真右)

唐朝詭事録<とうちょうきじろく> 第二季-To the West-(全40話)

3月27日(木)スタート(予定) 【第一話は無料放送&配信!】

毎週木曜午後8:00(2話ずつ放送)・WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信

シリーズ1作目もWOWOWオンデマンドで配信!

「唐朝詭事録<とうちょうきじろく>-The Mystery of Kingdom-」(全36話)

2月1日(土)より配信スタート