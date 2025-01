【ラグビー】コベルコ神戸スティーラーズ 「阪神・淡路大震災30年」メッセージ動画公開のお知らせ

株式会社神戸製鋼所

この度、コベルコ神戸スティーラーズは、阪神・淡路大震災から30年を迎えるにあたり、「メッセージ動画」を公開いたします。神戸製鋼ラグビー部(当時)が日本選手権7連覇を達成した2日後の1995年1月17日に「阪神・淡路大震災」が発生し、兵庫県、神戸市は甚大な被害を受けました。

コベルコ神戸スティーラーズは、「阪神・淡路大震災」を風化させず、伝え続けていくことを目的として、震災から25年目となる2020年シーズンから、「メッセージ動画」を制作し、チーム公式YouTubeチャンネルで、毎年1月17日5時46分に公開、またホストゲームの試合会場大型ビジョンにて上映してまいりました。

「阪神・淡路大震災」の発生から30年が経ち、当時7連覇のメンバーで、現在チームディレクターを務める弘津 英司による被災当時の街やチーム状況の回顧のほか、現役選手がこれからの神戸について語る特別な内容となっています。

阪神・淡路大震災により被災された皆様の心の復興をお祈りしています。

【公開概要】

■公開日: 1月17日(金) 5:46

■公開先: チーム公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@KOBELCOKOBESTEELERS)

同ムービーは、1月19日(日)ノエビアスタジアム神戸にて開催される「NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25第5節 浦安D-Rocks戦」の試合前に大型ビジョンでも上映する予定です。

→試合詳細はこちら(https://www.kobesteelers.com/lp2025/game20250119/)

【ご参考】

■これまでに制作したメッセージ動画

2020シーズン

BE KOBE 「私たちはあの日を忘れない。」 "we will not forget that date." - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=bFvPKQ0t5p8)

2021シーズン

神戸製鋼コベルコスティーラーズ2021シーズンムービー - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=9asQpuDucdo)

2021-22シーズン

2022コベルコ神戸スティーラーズ1.17 - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=xjLHK_x0fDI)

2022-23シーズン

【スタジアムVer】2023コベルコ神戸スティーラーズ1.17 - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=pGB122DwwhE)

2023-24シーズン

【応援メッセージ】1.17の神戸から、北陸のみなさんへ。(1.14スタジアムver)(https://www.youtube.com/watch?v=xO1ETllCIFA)

つなぎつづけること、つたえつづけること。わすれないこと。(https://www.youtube.com/watch?v=rL2J4A2_oNw)