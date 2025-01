『ブラックスター -Theater Starless-』のリアルライブ「BLACK LIVE-Battle of Starless-」各勢力間で揺れ動くシナリオ仕立てのライブオフィシャルレポートを公開

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、ワルメン応援&リズムゲーム

『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)のリアルライブ「BLACK LIVE -Battle of Starless-」を、KT Zepp Yokohamaにて2025年1月11日(土)から13日(月・祝)にかけて開催いたしました。

3日間にわたって開催された本ライブのオフィシャルレポートを公開いたします。

■ライブテーマ曲「Battle of Starless」披露! スターレスをめぐるバトルが開幕

ライブはブラスタの表題曲「BLACKSTAR」からスタート。続けて各チームの5周年楽曲を各シンガー/MCが歌い上げました。

スターレスのオーナー、羽瀬山(CV.福田賢二)による本ライブのコンセプトである「バトル」開幕のMCを挟み、流れだしたのは本ライブのために描き下ろされた新曲「Battle of Starless」! ブラスタとして初の試みであるライブテーマ曲の早速のお披露目に、会場は歓声に包まれました。

■改革派、保守派による争いの果て、スターレスの運命は…?

今回のライブでは、今のスターレスに満足できない改革派「光暁の翼(こうぎょうのつばさ)」、今のスターレスを守りたい保守派「悠久の盾(ゆうきゅうのたて)」に分かれて3日間の公演を行う形でシナリオを展開。各派閥のシンガー/MCによる楽曲を中心に披露されました。

DAY1 は保守派が先行。続けてケイ、リンドウ率いる改革派メンバーの楽曲が畳みかけるように披露され、斬新なパフォーマンスで観客を魅了した改革派の勝利となりました。

藤田玲(ケイ Singer)あじっこ(リンドウ Singer)小林太郎(晶 Singer)

DAY2はDAY1に勝利した改革派の楽曲が先行。迎え撃つように黒曜、ミズキを筆頭に保守派のメンバーがスターレスらしいショーを披露して観客を味方につけ、DAY1のリベンジを果たしました。

松本明人(夜光 Singer)Kradness(マイカ Singer)スタンガン(真珠 Singer)しゃけみー(柘榴 Singer)

そして最終日のDAY3では、改革派、保守派両者一歩も譲らない応戦の中、両派閥から「孤影の焔(こえいのほむら)」が独立し、ステージジャックを決行。三つ巴の戦いとなったDAY3のパフォーマンスバトルは勝者無しとなり、3日間のバトルに終止符が打たれました。

■「BLACK LIVE -Battle of Starless-」公演概要

齋藤知輝(Academic BANANA)(吉野 Singer)Takuya IDE(ヒース MC)SHIN(青桐 Singer)

日時:

2025年1月11日(土)・12日(日) 16:00開場/17:00開演

2025年1月13日(月・祝) 15:00開場/16:00開演

会場:KT Zepp Yokohama

出演:【Singer/MC】

藤田玲(ケイ Singer)/齋藤知輝(Academic BANANA)(吉野 Singer)/松本明人(夜光 Singer)/

小林太郎(晶 Singer)/あじっこ(リンドウ Singer)/Kradness(マイカ Singer)/

スタンガン(真珠 Singer)/Takuya IDE(ヒース MC)/しゃけみー(柘榴 Singer)/SHIN(青桐 Singer)

【Dancer】

泰智(黒曜 ImageDancer)/choro(メノウ ImageDancer)/SHIMa(ネコメ ImageDancer)/

たぬき(ミズキ ImageDancer)/TAKAHIRO(金剛 ImageDancer)/

KENZO MASUDA(モクレン ImageDancer)/Takuto Yamazaki(玻璃 ImageDancer)/

PASSION(カスミ ImageDancer)

【CAST】

福田賢二(羽瀬山 役)

セットリスト:

■ライブのアーカイブは各公演の翌日から10日間視聴可能!

本ライブのアーカイブ視聴チケットを販売中です。

各公演の配信チケットのほか、3日間の公演がセットになった3公演通し配信チケットには、ゲーム内アイテムの引き換えコードが特典として付与されるほか、キャストからの贈り物グッズ付きチケットも数量限定でご用意しています。ぜひこの機会にお求めください。

チケット販売期間:

DAY1(1月11日):2025年1月21日(火)21:00まで

DAY2(1月12日):2025年1月22日(水)21:00まで

DAY3(1月13日):2025年1月23日(木)21:00まで

3公演通し配信チケット(グッズ有/無):2025年1月23日(木)21:00まで

チケット詳細 : https://blackstar-ts.jp/blacklive-bos/

◆ゲームアプリ情報

タイトル ブラックスター -Theater Starless-

配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

配信開始 配信中

著作権表記 (C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights.

公式サイト https://blackstar-ts.jp

公式X https://twitter.com/Blackstar_ts

公式Instagram https://www.instagram.com/blackstar_starless/

■アプリのダウンロードはこちら

iOS/Android https://app.adjust.com/11c69iel

■株式会社DONUTS 概要

所在地 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 代表取締役 西村啓成

設立 2007年2月5日

事業内容 クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト https://www.donuts.ne.jp/