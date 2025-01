20年の時を超え復活したMMORPG『N-AGE ONLINE NEO』×「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」コラボ第2弾開催！

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)]は、PC向けMMORPG『N-AGE ONLINE NEO』において、2025年1月14日(火)のゲームアップデートより、タツノコプロの人気作品「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」とのコラボレーション第2弾イベントを開始いたしました。

◆ヤッターマン2号やボヤッキーなどが新登場!『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』コラボ第2弾イベント開催

『N-AGE ONLINE NEO』のサービスと同時に開催しているタツノコプロの人気作品「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」とのコラボイベントに、新たなコラボアイテムやイベントを追加する以下の第2弾イベントを開始いたします。

●ヤッターマン2号とボヤッキーのスキンが登場!召喚獣のオモッチャマと乗り物のヤッターワンも実装

コラボイベント第2弾では、「ヤッターマン2号」と「ボヤッキー」になりきれる特別なエモーションとスキンがゲーム内に登場いたします。また、召喚獣(ペット)となる「オモッチャマ」とマウント(乗り物)となる「ヤッターワン」も新たに実装いたしました。

「ヤッターマン」コラボスキンやコラボエモーションの他、冒険に役立つ様々なアイテムが封入されている 「ヤッターマン2号箱」と「ボヤッキー箱」に加え、コラボマウントやコラボ召喚獣を入手できる「ヤッタ―ワン箱」と「オモッチャマ箱」が期間限定商品としてゲーム内の商店に登場いたします。

また、「ヤッターマン1号箱」や「ドロンジョ様箱」などのコラボ商品販売期間も2月18日(火)メンテナンス前まで延長いたしました。ぜひこの機会に「ヤッターマン」コラボアイテムを手に入れてください。

販売期間:2025年1月14日(火)メンテナンス後 ~ 2月18日(火)メンテナンス前

「ヤッターマン」コラボ商品の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/42

●パネルを集めてアイテムを交換!コラボ第2弾イベント開催

イベント期間中は、モンスター討伐を通じて入手できる「ヤッターマン」の各キャラクターをイメージしたパネルを集めることで、ヤッターマン2号やボヤッキーのスキンをはじめ、召喚獣のオモッチャマやマウント(乗り物)のヤッターワンなど、多くのコラボアイテムや冒険に役立つアイテムと交換できます。

このチャンスにパネルをたくさん集めて、「ヤッターマン」コラボアイテムを獲得してください。

イベント期間:2025年1月14日(火)メンテナンス後 ~ 2月18日(火)メンテナンス前

パネルアイテムイメージ

「ヤッターマン」コラボイベントの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/41

●ヤッターワンやオモッチャマがもらえる!ログインイベント開催

イベント期間中にゲームにログインするだけで、「ヤッターマン」コラボアイテムとなる「ヤッターワン(3日版)」のマウント(乗り物)と「オモッチャマ(3日版)」の召喚獣がもらえます。

週末限定イベントとなりますので、忘れずにお受け取りください。

イベント期間:2025年1月17日(金)1:00 ~ 1月19日(日)24:59

イベントアイテムイメージ

イベントの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/43

「ヤッターマン」コラボの詳細は、コラボ特設サイトをご確認ください。

・『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』×『N-AGE ONLINE NEO』コラボ特設サイト

https://info.pmang.jp/nage/event/yatterman

『N-AGE ONLINE NEO』の情報は、公式サイトまたは公式ラウンジ、Pmang公式Xなどから発信していきますので、ぜひフォローしてください。

■『N-AGE ONLINE NEO』 公式サイト

https://nage-online.pmang.jp

■『N-AGE ONLINE NEO』 Pmangラウンジ

https://lounge.pmang.jp/nage

■『N-AGE ONLINE NEO』公式X

https://x.com/NAGEOLNEO

◆『N-AGE ONLINE NEO』とは

『N-AGE ONLINE NEO』は、20年前にサービスしていたMMORPG『N-Age』を、現代のPCゲーマーの皆様にも遊んでいただけるように蘇らせたオンラインゲームです。

人類史を再構築したサイバースペース「リバースワールド」を舞台に、プレイヤーは若きキャラクターとなり、多彩なエリアを探索し、個性豊かなNPCとの出会いや仲間との絆を深めながら、闇と混乱に立ち向かう壮大な冒険を楽しむことができます。

どこかで見たような2000年当時に実在する街の雰囲気を再現した広大なマップに、バイクやスケボー、ローラーブレードなどの実在する乗り物が登場するほか、春夏秋冬を再現する季節システムに、プレイヤー同士のつながりを強化する結婚機能やPvPなど、魅力的なコンテンツを盛りだくさんに実装しています。

4人の個性豊かなキャラクターから自分だけの物語を紡ぎ、コミュニティや競争を通じてこの世界の未来を切り開いてください!

◆『N-AGE ONLINE NEO』について

タイトル:N-AGE ONLINE NEO(エヌエイジ・オンライン・ネオ)

ジャンル:MMORPG

開発・運営:VALOFE Co., Ltd.

対応OS:Windows 7以降

プラットフォーム:Pmang

サービス開始日:2024年12月10日

価格:基本無料(アイテム課金)

◆『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』とは

1977年にフジテレビ系列で毎週土曜日に放送されたテレビアニメーション「タイムボカンシリーズ」の第2弾作品。世界に散らばるお宝ドクロストーンを巡って、正義のヤッターマンと悪党ドロンボー一味が争奪戦を繰り広げる。シリーズの人気を決定づけたタツノコギャグアニメの決定版。

◆「株式会社タツノコプロ」について

株式会社タツノコプロ(https://tatsunoko.co.jp/)は、1962 年に設立されたアニメーション制作会社です。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに「マッハGoGoGo」「科学忍者隊ガッチャマン」「タイムボカン」シリーズなど、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超え世代を超えて世界中の人々から愛され続けています。

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp/)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp/)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

