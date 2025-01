日本の空の旅を超元気に！「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット 2」が本日就航！

合同会社ユー・エス・ジェイ

合同会社ユー・エス・ジェイ(本社:大阪市此花区、代表取締役CEO:J.L.ボニエ)は日本航空株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:鳥取三津子、以下「JAL」)と共に、本日1月14日(火)より、特別塗装機「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット 2」を就航します。本機は、2024年12月11日(水)に『スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)』内に新しくオープンした『ドンキーコング・カントリー(TM)』を記念してデザインされた特別塗装機で、国内線での就航となります。本日大阪国際空港(伊丹)にて、9時より行われたお披露目イベントにはミニオンやセサミストリート、ウッディー・ウッドペッカーなどパークの仲間たちが駆け付け、マリオとドンキーコングのバルーンとともに、この記念すべき日をお祝いしました。

「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット 2」が本日就航!

本日、初便就航に先駆け、「JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット 2」のお披露目をJALエンジニアリング大阪航空機整備センター格納庫内で開催しました。セレモニーでは、日本航空株式会社 常務執行役員 西日本支社長 宮坂久美子様が、「今回の第4弾のコラボレーションジェットには、ドンキーコング・カントリーのオープンを記念して、機体には、パークを代表するキャラクターに加え、ドンキーコングが初めて描かれました。今年はJALがユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルエアラインとなって10年目の節目を迎えます。今後も関西と日本各地をつなぎ、お客さまが”超元気”になれる旅をご提供できるよう、盛り上げてまいりたいと思います。」と語りました。

日本航空株式会社 常務執行役員 西日本支社長 宮坂久美子様

また、合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 シニアバイスプレジデント 金澤亮は、「JAL様はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・エアラインとして全国から関西、そしてパークへの送客の重要な役割を担っていただくとともに、共同マーケティングを実施しております。今回4機目となる特別塗装機には、パークの人気キャラクターに加え、昨年の12月にスーパー・ニンテンドー・ワールドのエリア内に新たにオープンしましたドンキーコング・カントリーのドンキーコングも新たに加わり、オープンを記念した、大変かわいらしくエネルギッシュなデザインになっております。私たちは、この特別塗装機を通じて、国内の様々な地域の皆さまに超感動と超興奮をお届けし、“超元気”になっていただきたいと思っています。そしてJAL様とのパートナーシップをますます強固なものにさせていただき、多くの方々に喜んでいただきたいと思います。」と語りました。

合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 シニアバイスプレジデント 金澤亮

続いて行われた記念撮影には、コラボレーションジェットに描かれた特別デザインそのままに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気キャラクターがセレモニー会場に大集合。“超元気”なダンスを披露し、新たなコラボレーションジェットの門出を華やかに彩りました。

その後、初便に搭乗する皆さまを搭乗口でウッディー・ウッドペッカーと、ウィニー・ウッドペッカーがご挨拶。福岡へ向かう「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット 2」をご利用の96名(お子さま1名含む)を超元気にお見送りしました。

超元気にお見送り福岡へ向かう「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット 2」■ 「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット 2」の概要

◆機 材 : エンブラエル190型機(機体番号:JA245J 運航:株式会社ジェイエア

全長:36.2m/全高:10.6m/全幅:28.7m、座席数:95席(クラスJ:15席、普通席:80席))

◆就航路線 : エンブラエル190型機運航路線

※具体的な路線や便名は、運航前日の夕方にJAL Webサイトでお知らせします。

※当日の状況により、運航路線は変更となる場合があります。

◆初 便 : 2025年1月14日(火) JAL2057便 大阪(伊丹)発―福岡着

※フライトスケジュールは、予告なく変更される場合がございます。

◆運航期間 : 2025年1月14日(火)~ 2026年6月頃

◆運航情報 : 2月の運航情報は下記の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5761/table/681_1_216081fd14302897c7a94ec3a887ec20.jpg ]

※運航情報は予告なく変更となる場合があります。

※上記以外の便でも運航いたします。

詳細につきましては、以下のJAL Webサイトをご覧ください。

URL https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/usj-jet/

◆機内品:〈ヘッドレストカバー〉〈紙コップ〉

〈ヘッドレストカバー〉〈紙コップ〉

※無くなり次第、設置は終了となります。

◆ご搭乗記念プレゼント

〈搭乗証明ステッカー〉デザイン5種

〈搭乗証明ステッカー〉デザイン5種

※1回のご搭乗につき、おひとり様1枚となります。

※無くなり次第、配布は終了となります。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios.