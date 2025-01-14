圧倒的な人気を誇るeスポーツ「Apex Legends」の世界大会「Apex Legends Global Series Year 4 Championship」へ協賛

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪市、代表取締役：田中 智也）は、国際的なeスポーツ大会「Apex Legends Global Series Year 4 Championship（以下ALGS - Championship）」へ協賛いたします。

また、協賛を記念し、新規購入で総額5,000OFF(※)となるお得なキャンペーンを実施いたします。

なお、本大会の配信は、2025年1月29日（水）より国内最大級のeスポーツエンターテインメント「RAGE（レイジ）」の公式YouTubeやTwitchよりご覧いただけます。

YouTube: https://youtube.com/@esports_rage6287(https://youtube.com/@esports_rage6287)

Twitch: https://twitch.tv/esports_rage(https://twitch.tv/esports_rage)

「ALGS」は、エレクトロニック・アーツが主催するバトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends」の世界大会で、年間を通じて行われる複数の予選やトーナメントを通じて、世界中から最強チームが決定されます。

この度、「nosh」と相性の良いストリーマーや、その視聴者の方々の健康をサポートするため、本大会への協賛が実現。今回の「ALGS」の配信内では、キャスターが実際に「nosh」のメニューから選んだ商品が登場。キャスター陣による食レポもぜひご覧ください。

当社は、2022年頃から積極的にeスポーツへの協賛を行っております。今後も当社では、「nosh」のサービスを通じて、健康的な食事を提供するだけでなく、本来かかる食事の調達時間を自身の好きなことに充てていただくことで、ストリーマーやその視聴者の方々の活動を応援してまいります。

（※）本クーポンは、初回購入の方のみ適用。「総額5,000円OFFクーポン」の有効期限は、初回購入日から12週間です。1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。

◼️キャンペーン概要

「Apex Legends Global Series Year 4 Championship」への協賛を記念したお得なキャンペーンも実施します。この機会にぜひお申込みください。

新規ご購入で総額5,000円OFF！

特設ページからの新規購入で初回購入時2,000円、以降2～4回目購入毎に1,000円OFFの総額5,000円OFFでご利用いただけます。

※本クーポンは、初回購入の方のみ適用されます。

※「総額5,000円OFFクーポン」の有効期限は、初回購入日から12週間です。

※1回の注文につき利用できるクーポンは1枚です。

特設ページ :https://nosh.jp/influencer-promotion?key=ALGSY4C2501&utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=ALGSY4C2501&utm_content=20250129_press&utm_term=coupon162

◼️「Apex Legends Global Series Year 4 Championship」概要

「ALGS」は３人1組のチームバトル形式バトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends」の世界最高峰を決めるeスポーツ大会です。その年間王者を決定するChampionshipは世界中から選ばれた40チームが参加。ALGS史上初のアジア開催となる大和ハウス プレミストドームで開催され、賞金総額は200万ドル(約3.1億円)にのぼります。

ALGS Championshipは5日間にわたり開催され、各地域から選出された40チームがALGS Year 4チャンピオンの称号を懸けて戦います。

主催：エレクトロニック・アーツ

制作：RAGE

ゲームタイトル：Apex Legends

▼Apex Legends Global Series Year 4 Championship 配信チャンネルはこちら

YouTube: https://youtube.com/@esports_rage6287

Twitch: https://twitch.tv/esports_rage

▼開催日程

1/29（水）

GROUP STAGE - A vs B

GROUP STAGE - C vs D

GROUP STAGE - B vs D

1/30（木）

GROUP STAGE - A vs C

GROUP STAGE - B vs C

GROUP STAGE - A vs D



1/31（金）

ELIMINATION BRACKET - ROUND 1

2/1（土）

WINNERS BRACKET

ELIMINATION BRACKET - ROUND 2

2/2（日）

FINALS

◼️「Apex Legends」（Electronic Arts Inc.）

エレクトロニック・アーツより2019年2月5日に配信開始した３人1組のチームバトル形式、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用のバトルロイヤルシューティングゲームです。2021年現在、配信からわずか2年でプレイヤー人口は世界で1億人を突破。日本でも人気のeスポーツタイトルです。

公式サイト: https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」というミッションのもと、当社では、手軽に栄養管理ができる冷凍弁当の商品企画・製造・販売を一貫して行っています。

”国民食”として長期でご利用いただけるサービスを目指し、お客様の声をもとに商品の内容量や味を順次改善。また、飽きることなくお召し上がりいただけるよう、商品ラインアップの拡充にも取り組んでいます。

さらに、「自炊は手間だが、手軽に栄養を摂りたい」といったお客様の潜在的なニーズに応えるため、相性の良いeスポーツへの協賛や、ゲーム実況者とのタイアップ企画も積極的に行っております。





社名：ナッシュ株式会社

所在地：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者：代表取締役 田中 智也

設立：2016年6月

事業内容：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL：https://nosh.jp/

＜報道関係者様のお問い合わせ先＞

※取材・メディア掲載についてのお問い合わせは、下記のフォームをご利用下さい。

内容を確認し広報担当者より折り返しメール等でご連絡いたします。

https://nosh.jp/media/contact