「資産運用フェア 2025 in 山梨」の開催について
株式会社山梨中央銀行
[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/201_1_c3761908bb9997c75afacb781d06cbd9.jpg ]
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-201-43d0b7abc812b65aeb1a178a8f41771d.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-201-cad555f981fa790260cd4d43148e3e4f.pdf
株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、NISA制度のさらなる普及、資産運用に関する有益な情報を提供するため、「資産運用フェア 2025 in 山梨」を開催いたします。
本フェアでは、NISA制度やマーケット環境の現状、今後の見通しなどについて専門家が詳しく解説するほか、スタンプラリーや抽選会、書籍プレゼントなどの特典をご用意しております。
当行は、お客さまの多様なニーズにお応えするため、より質の高い金融サービスの提供に努めてまいります。
＜本フェアの概要＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/201_1_c3761908bb9997c75afacb781d06cbd9.jpg ]
＜リーフレット＞
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-201-43d0b7abc812b65aeb1a178a8f41771d.pdf
＜プログラム＞
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-201-cad555f981fa790260cd4d43148e3e4f.pdf