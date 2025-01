『ディズニー ピクセルRPG』正式サービス開始から100日を記念して、期間限定ログインボーナスとミッション実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶『ディズニー ピクセルRPG』のダウンロードはこちら ⇒ http://goe.bz/20250114prpgpt01

「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』にて、正式サービス開始から100日を記念し、期間限定のログインボーナスやミッションを、2025年1月14日(火)から実施中です。

「100日記念ログインボーナス」は、毎日ログインするだけで「ブルークリスタル」を最大1,500個入手できるほか、100日記念のアバターアイテムや、プロフィール画面で使用できる特製のシールが報酬にラインナップされています。

「100日記念ミッション」では、指定のミッションをクリアすることで最大1,500個の「ブルークリスタル」が入手できます。

「ブルークリスタル」は各種ガチャを引くことはもちろん、ゲーム内のショップやアバターショップにて対象のアイテムと交換したり、バトルに行く際に消費するスタミナを回復したりすることができます。お得に各種アイテムを獲得できるこの機会を、どうぞお見逃しなく。

1万円分の「Amazonギフトカード」が当たる!100日記念リポストキャンペーンを開催!

『ディズニー ピクセルRPG』の公式Xアカウントでは、1万円分の「Amazonギフトカード」が抽選で当たる100日記念リポストキャンペーンを開催中です。こちらもぜひ、奮ってご参加ください。

▼応募方法

〔1〕『ディズニー ピクセルRPG』公式Xアカウント(@PixelRPG_jp)をフォロー。

〔2〕公式Xアカウントの対象ポストをリポスト。

▼景品/当選者数

「Amazonギフトカード」 1万円分/10名様

▼応募期間

2025年1月14日(火)15:00 ~ 2025年1月28日(火)23:59

▼その他

景品の発送は、日本国内に限らせていただきます。

今後も『ディズニー ピクセルRPG』の公式サイトおよび各種公式SNSアカウントにて、最新情報やキャンペーンに関する情報を随時お知らせいたします。ぜひご登録ください。

●公式サイト:https://d-rpg.com/

●公式Xアカウント:https://x.com/PixelRPG_jp

●公式Instagramアカウント:https://www.instagram.com/PixelRPG_official

『ディズニー ピクセルRPG』とは

『ディズニー ピクセルRPG』は、可愛らしいドット絵で描かれたディズニーキャラクターたちと一緒に冒険するRPGです。冒険の舞台は、アクションゲームやボードゲームといったさまざまなゲームの中の世界となる「ゲームワールド」です。それぞれの「ゲームワールド」には、たくさんのディズニーキャラクターが暮らしています。プレイヤーは彼らの世界で起こっている異変に、頼れる仲間であるミッキーマウスたちと共に立ち向かいます。

キービジュアル

簡単操作&オート機能で誰でも手軽にバトルを体験できるほか、アバターの着せ替えや、放置しておくことでキャラクターたちが自動的にアイテムを集めてくれる探索機能など、バトル以外にもお楽しみいただける要素が詰まっています。

『ディズニー ピクセルRPG』基本情報

タイトル: ディズニー ピクセルRPG

ジャンル: RPG

対応機種: iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ:4.0GB以上

対応言語: 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語(繁体字)

配信地域: 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

その他31の国と地域にて配信中

アプリアイコン

配信開始日: 2024年10月7日(月)

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/disney-pixel-rpg/id6502584695

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.tri

価格: 基本プレイ無料 (ゲーム内課金あり)

公式サイト: https://d-rpg.com/

運営: ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記: (C) Disney. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

