《いちご企画第1弾》クルーズ＆船上でいちごスイーツ食べ放題｜「いちごスイーツビュッフェ」2025年1/14(火)よりスタート■THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2■

写真拡大 (全12枚)

株式会社シルバーバックス・プリンシパル

2025年1/14よりスタート「いちごスイーツビュッフェ」

神戸港でレストランクルーズ船（THE KOBE CRUISE コンチェルト／ルミナス神戸2）を運営する株式会社神戸クルーザー（株式会社シルバーバックス・プリンシパルグループ）では、毎年大人気の「いちごスイーツビュッフェ」を2025年1/14(火)より期間限定で開催いたします。


いちご企画第1弾は、ルミナス神戸2で食べ放題！「いちごスイーツビュッフェ」



「苺と生チョコのミニパフェ」など、多彩ないちごスイーツが食べ放題！


苺のミルクレープやベリーのマカロンも

フレッシュイチゴも食べ放題

いちご企画第1弾は、日本最大級のレストランクルーズ船「ルミナス神戸2」でスタート。


神戸港（中突堤旅客ターミナル）を14:30に出航するティークルーズで「いちごスイーツビュッフェ」をお楽しみいただけます。


メニューは、王道「苺のショートケーキ」はもちろん、「苺のティラミス」や「苺のミルクレープ」「苺と生チョコのミニパフェ」など、多彩ないちごスイーツがラインナップ。さらにフレッシュイチゴも食べ放題。船上でいちご尽くしの90分を満喫いただけます。


「青い空、青い海」と「真っ赤ないちご」で優雅なティータイム。



ティークルーズは毎日運航。14:30～16:00（90分クルーズ）

ティークルーズは、毎日14:30～16:00に運航する90分クルーズ。


青い空と青い海、どこまでも続く水平線。心地よい潮風や陽の光に包まれて、お過ごしいただける時間帯です。


いちごスイーツビュッフェでは、紅茶やコーヒーなどのソフトドリンクもセットのため、船の上で特別なアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。


さらにオプションのグラスシャンパンを追加して、優雅に乗船いただくのもおすすめです。


《いちご企画第1弾》

THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2「いちごスイーツビュッフェ」


■開催日
【ルミナス神戸2】2025年1/14(火)～2/9(日)


※第2弾は2/10よりコンチェルトで開催いたします


【コンチェルト】 2025年2/10(月)～5/6(火)



■料金［いちごスイーツ食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題＋90分クルーズ］
大人7,000円～・小人4,200円～・幼児3,000円～


■運航時間


ティークルーズ14:30～16:00 （90分クルーズ）


■メニュー


〈スイーツメニュー〉


・苺と生チョコのミニパフェ・苺とマスカルポーネのミニタルト・あまおうとレモンのケーキ


・苺のショートケーキ・苺のミルクレープ・苺のティラミス・苺とチーズのスフレ・苺のゼリー


・レアいちごムース・オペラ・バスクチーズケーキ・プチカヌレ・ベリーのマカロン


・スコーン苺のコンフィチュール添え・フレッシュいちご・全粒穀物ロール・チャバタ


〈ドリンクメニュー（フリードリンク）〉
・オレンジジュース・紅茶（ホット・アイス）・ウーロン茶


・コーヒー（ホット・アイス）・アップルジュース


〈追加オプション〉
・グラスシャンパン 1,500円



■乗船（2025年1/14(火)～2/9(日))


THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2


【乗り場】


兵庫県神戸市中央区波止場町5-6


中突堤旅客ターミナル 2F






THE KOBE CRUISE ルミナス神戸２


■乗船(2025年2/10(月)～5/6(火))


THE KOBE CRUISE コンチェルト


【乗り場】


兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1　


神戸ハーバーランド umie モザイク 1F






THE KOBE CRUISE コンチェルト

■注意事項


※「いちごスイーツビュッフェ」は専用の会場でのご用意となり、オリジナルケーキセットをお選びのお客様とは別の会場になります。


※1/14（火）～2/9（日）のいちごスイーツビュッフェは、ご予約人数により特別ケーキセットに変更させていただく場合がございます。2/10（月）～5/6（火）は、常時ビュッフェ形式で開催いたします。


※写真はイメージです。


※当日までご予約いただけます。但し満席になり次第、受付終了となりますのでお早めにご予約ください。
※レストランクルーズ船のため、飲食物の持ち込みはできません。
※当日の入荷状況によりメニュー内容を変更する場合がございます。


■ご予約・お問い合わせ


HPまたはお電話にてご予約ください
１.　2025年1/14(火)～2/9(日)のWEB予約はこちら(https://www.tkc-rs1.com/reserve/plan/155/)
２.　2025年2/10(月)～5/6(火)のWEB予約はこちら(https://www.tkc-rs1.com/reserve/plan/13/)
TEL 050-5050-0962（10:00～19:00）


詳細を見る :
https://thekobecruise.com/topics/5329

【会社概要】


株式会社神戸クルーザー


（株式会社シルバーバックス・プリンシパルグループ）


〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1


神戸ハーバーランド umieモザイク1F


TEL 050-5050-0962


公式サイト https://thekobecruise.com/