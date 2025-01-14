《いちご企画第1弾》クルーズ＆船上でいちごスイーツ食べ放題｜「いちごスイーツビュッフェ」2025年1/14(火)よりスタート■THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2■
2025年1/14よりスタート「いちごスイーツビュッフェ」
神戸港でレストランクルーズ船（THE KOBE CRUISE コンチェルト／ルミナス神戸2）を運営する株式会社神戸クルーザー（株式会社シルバーバックス・プリンシパルグループ）では、毎年大人気の「いちごスイーツビュッフェ」を2025年1/14(火)より期間限定で開催いたします。
いちご企画第1弾は、ルミナス神戸2で食べ放題！「いちごスイーツビュッフェ」
「苺と生チョコのミニパフェ」など、多彩ないちごスイーツが食べ放題！
苺のミルクレープやベリーのマカロンも
フレッシュイチゴも食べ放題
いちご企画第1弾は、日本最大級のレストランクルーズ船「ルミナス神戸2」でスタート。
神戸港（中突堤旅客ターミナル）を14:30に出航するティークルーズで「いちごスイーツビュッフェ」をお楽しみいただけます。
メニューは、王道「苺のショートケーキ」はもちろん、「苺のティラミス」や「苺のミルクレープ」「苺と生チョコのミニパフェ」など、多彩ないちごスイーツがラインナップ。さらにフレッシュイチゴも食べ放題。船上でいちご尽くしの90分を満喫いただけます。
「青い空、青い海」と「真っ赤ないちご」で優雅なティータイム。
ティークルーズは毎日運航。14:30～16:00（90分クルーズ）
ティークルーズは、毎日14:30～16:00に運航する90分クルーズ。
青い空と青い海、どこまでも続く水平線。心地よい潮風や陽の光に包まれて、お過ごしいただける時間帯です。
いちごスイーツビュッフェでは、紅茶やコーヒーなどのソフトドリンクもセットのため、船の上で特別なアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。
さらにオプションのグラスシャンパンを追加して、優雅に乗船いただくのもおすすめです。
《いちご企画第1弾》
THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2「いちごスイーツビュッフェ」
■開催日
【ルミナス神戸2】2025年1/14(火)～2/9(日)
※第2弾は2/10よりコンチェルトで開催いたします
【コンチェルト】 2025年2/10(月)～5/6(火)
■料金［いちごスイーツ食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題＋90分クルーズ］
大人7,000円～・小人4,200円～・幼児3,000円～
■運航時間
ティークルーズ14:30～16:00 （90分クルーズ）
■メニュー
〈スイーツメニュー〉
・苺と生チョコのミニパフェ・苺とマスカルポーネのミニタルト・あまおうとレモンのケーキ
・苺のショートケーキ・苺のミルクレープ・苺のティラミス・苺とチーズのスフレ・苺のゼリー
・レアいちごムース・オペラ・バスクチーズケーキ・プチカヌレ・ベリーのマカロン
・スコーン苺のコンフィチュール添え・フレッシュいちご・全粒穀物ロール・チャバタ
〈ドリンクメニュー（フリードリンク）〉
・オレンジジュース・紅茶（ホット・アイス）・ウーロン茶
・コーヒー（ホット・アイス）・アップルジュース
〈追加オプション〉
・グラスシャンパン 1,500円
■乗船（2025年1/14(火)～2/9(日))
THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2
【乗り場】
兵庫県神戸市中央区波止場町5-6
中突堤旅客ターミナル 2F
THE KOBE CRUISE ルミナス神戸２
■乗船(2025年2/10(月)～5/6(火))
THE KOBE CRUISE コンチェルト
【乗り場】
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1
神戸ハーバーランド umie モザイク 1F
THE KOBE CRUISE コンチェルト
■注意事項
※「いちごスイーツビュッフェ」は専用の会場でのご用意となり、オリジナルケーキセットをお選びのお客様とは別の会場になります。
※1/14（火）～2/9（日）のいちごスイーツビュッフェは、ご予約人数により特別ケーキセットに変更させていただく場合がございます。2/10（月）～5/6（火）は、常時ビュッフェ形式で開催いたします。
※写真はイメージです。
※当日までご予約いただけます。但し満席になり次第、受付終了となりますのでお早めにご予約ください。
※レストランクルーズ船のため、飲食物の持ち込みはできません。
※当日の入荷状況によりメニュー内容を変更する場合がございます。
■ご予約・お問い合わせ
HPまたはお電話にてご予約ください
１. 2025年1/14(火)～2/9(日)のWEB予約はこちら(https://www.tkc-rs1.com/reserve/plan/155/)
２. 2025年2/10(月)～5/6(火)のWEB予約はこちら(https://www.tkc-rs1.com/reserve/plan/13/)
TEL 050-5050-0962（10:00～19:00）
詳細を見る :
https://thekobecruise.com/topics/5329
【会社概要】
株式会社神戸クルーザー
（株式会社シルバーバックス・プリンシパルグループ）
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1
神戸ハーバーランド umieモザイク1F
TEL 050-5050-0962
公式サイト https://thekobecruise.com/