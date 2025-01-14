Windows 10 のサポート終了まで9ヵ月。エプソンダイレクトでパソコン移行応援キャンペーンを実施中

エプソンダイレクト株式会社

Windows 10 は2025年10月14日にサポート終了を迎えます。これによりセキュリティー更新がされなくなり、Windows 10 をそのまま使い続けることはビジネス上のリスクを伴います。

Windows 11 は、ハイブリッドワークが一般化した昨今のワークスタイルに適したOSです。セキュリティーが強化され、UI刷新により使いやすさが向上しました。

今回エプソンダイレクトはWindows 10 からWindows 11 への移行をお手伝いするため、下記のお得なモデルをご用意いたしました。

Endeavor NL2100E発売記念キャンペーン

止められないビジネスシーンに安定性と高機能を提供。新しい15.6型ノートPCを発売記念キャンペーン特別価格で。

Windows 11 搭載PC 本体値引きキャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/56_1_fe12c6bca17a9c65eab611dd8584ef47.jpg ]

今ならWindows 11 搭載のPCがお得に買える。本体価格より最大55,000円（税込）OFF！

オンライン限定モデル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/56_2_5efad49f3b9e3e7ae9134e66e1079801.jpg ]

売れ筋のPCを人気の仕様で構成し、同構成の通常モデルよりもお得な価格でご提供します。定額保守サービス、有寿命部品保守サービス、物損保証プラスサービス、Microsoft Officeは選択が可能です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/56_3_93205b50cb75dda224462f7fbbe6d739.jpg ]