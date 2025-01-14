【紀ノ国屋 いちごのスイーツバッグ2025】今年のいちごスイーツバッグはチャック付き！ドット柄がかわいいレッドとホワイトの２種類が登場。
紀ノ国屋 いちごスイーツバッグ
紀ノ国屋は、1月15日（水）より数量限定で「いちごスイーツバッグ」を販売いたします。
現在、店舗では「いちごフェア」を開催中です。フェアでは、スイーツバッグのほかに、いちごを使用した自家製のパンやデザートも取り揃えて販売いたします。
可愛らしいデザインが目を引く
今年のいちごスイーツバッグは、コットンの優しい質感が特長のチャック付きミニバッグ。
いちごをイメージしたドット柄と、ワンポイントの花柄デザインが魅力。
バッグの中には、この時期にピッタリないちご尽くしのスイーツ３種類を詰合せました。
・しっとりと焼き上げた、甘酸っぱいいちご味の「パウンドケーキ（いちご）」
・ビスケットのサクサク食感といちごジャムの甘さがマッチした「いちごジャムサンド」
・ストロベリークッキーとストロベリーマーブルクッキーが入った「ストロベリークッキーアソート」
いちごスイーツバッグ（レッド）
いちごスイーツバッグ（ホワイト）
【商品詳細】
■商品名：紀ノ国屋 いちごスイーツバッグ（レッド）/（ホワイト）
■販売価格：各\1,652（税込）
■セット内容：ストロベリークッキーアソート1袋（ストロベリークッキー3枚、ストロベリーマーブルクッキー2枚）、パウンドケーキ（いちご）1個、いちごジャムサンド1袋（55g）、
■ミニバッグサイズ：約タテ15cm（最長部分/ラウンド型）×ヨコ17cm×マチ5cm
（ハンドル長さ約10cm）
■販売日 ：1月15日（水）より順次販売
■販売店舗：紀ノ国屋各店舗 （※一部店舗を除く）
オンラインストア購入ページはこちら→
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/sweetsbag/0780-4960466106493
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/sweetsbag/0780-4960466106509
【オンラインストア限定スイーツバッグ】
手書き風のいちごと花柄が散りばめられた総柄デザインミニバッグです。
ミニサイズながら、マチがあるため見た目以上の収納力です。
いちごスイーツバッグ（ローズピンク）
いちごスイーツバッグ（ライトピンク）
【商品詳細】
■商品名：紀ノ国屋 いちごスイーツバッグ（ローズピンク）/（ライトピンク）
■販売価格：各\1,652（税込）
■セット内容：ストロベリークッキーアソート1袋（ストロベリークッキー3枚、ストロベリーマーブル2枚）、パウンドケーキ（いちご）1個、いちごジャムサンド1袋（55g）
■ミニバッグサイズ：約タテ15.5cm×ヨコ15cm×マチ5.5cm（ハンドル長さ約15cm）
オンラインストア購入ページはこちら→
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/sweetsbag/0780-4960466107803
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/sweetsbag/0780-4960466107810
※いちごスイーツバッグ（ローズピンク）/（ライトピンク）の販売は、オンラインストア限定となります。
※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください。
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。
■紀ノ国屋店舗情報
https://www.e-kinokuniya.com/store/
■紀ノ国屋公式オンラインストア
https://www.super-kinokuniya.jp/
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紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）
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