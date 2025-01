LVMH Metiers d’Artが、「LVMH METIERS D’ART RESIDENCE ARTISTIQUE」の日本初開催を発表、レジデンスアーティストに米澤柊が決定。

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

この度、LVMH Metiers d’Artが主催し、日本では初開催される「LVMH METIERS D’ART RESIDENCE ARTISTIQUE」に、アーティストとアニメーターを横断して活動を続ける米澤柊が選出されました。

なお、米澤柊は、エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(代表取締役社長:加藤信介)が企画・運営する「MEET YOUR ART」が推薦したアーティストの一人です。

Shu Yonezawa Photo by Azusa Yamaguchi

本プログラムは、フランスのLVMHの工芸部門であるLVMH Metiers d’Artが、新たな芸術の才能を発見・育成するとともに、伝統工芸への革新的なアプローチをすることを目的に実施しているアーティスト・イン・レジデンスプログラムで、2015年からグローバルで展開しており、日本では初開催となります。

レジデンスの舞台となるのは、今年75周年を迎える岡山の老舗デニムメーカー「KUROKI」で、選出された米澤柊は6ヶ月間の滞在制作を通じてデニムの職人世界をリサーチしながら、自由に作品制作を行います。なお、制作作品は2025年下半期に発表される予定です。

米澤柊の起用は、画期的な出来事であり、サステイナビリティと進化するアートとファッションの交差点に対するLVMHの献身的な姿勢を強化するものです。

米澤柊コメント

この度、LVMH メティエ ダールのレジデンスに選出していただきました。KUROKIさんが75周年の節目となるお祝いの気持ちと、積み上げられてきた技術を目にしたり、出会える方々と共に新しい発見や感動を探して制作できたらと思います。

米澤柊「これから」2024年

■米澤柊プロフィール

1999年、東京生まれ。アーティスト、アニメーター。

ビデオ、2D 作品、インスタレーションを含むマルチメディア作品は、アニメキャラクターの幽霊のような肉体を掘り下げ、彼らが住むはかない感情と雰囲気のある空間を捉えている。また、デジタルアニメーションと実際の現実の生き物、人間の魂が同じものであり、隣人のような関係であるという考えを持つ。「Obake’s Screenshots」シリーズを含む米澤の作品は、特にデジタル領域における生と死、そして存在の循環性という根本的な問題に取り組んでいる。アニメーションの微妙なテクスチャと残像を明らかにすることで、デジタル作品に生命感を吹き込み、現代社会の複雑さを乗り越えようとしている人々に慰めを与えようとしている。

主な作品/個展に「ハッピーバース」(PARCO museum tokyo , 2023)、「名無しの肢体」(Tokyo arts and space本郷[OPEN SITE7], 2022)「絶滅のアニマ」(小高製本工業跡地[惑星ザムザ], 2022)、「劇場版:オバケのB′」(NTTインターコミュニケーション・センター, 2022)、「場所たちのい る場所」(熱海市街地[ATAMI ART GRANT], 2021) など。 主な展覧会に「ディスディスプレイ」(Calm & Punk Gallery, 2021)、うしお鶏との二人展「AB」(新宿眼科画廊, 2020)、展覧会企画に「Anima in the fog」(WALL_alternative,2024)など。 また、主な共同制作としてMV「Nitecore - Heartbeat」(ディレクション=ファンタジスタ歌磨呂) や、東京スカパラダイスオーケストラ×長谷川白紙のMV「会いたいね。゚(゚ ́ω`゚)゚。 feat.長谷川白紙」 のアニメーション作画。KAIRUIによるシングル「海の名前」のアートワーク制作など。

■KUROKIについて

1950年、岡山県井原市にて黒木織布として創業。1960年代よりデニムの製造・販売をスタートし、今や世界的ブランドとなった日本のデニムの品質向上と産業の発展を牽引してきました。現在も創業地である岡山県井原市を拠点に、その清らかな水に恵まれた豊かな自然と共生しながら、染色、織布、整理加工までを自社で一貫して行うことにより、高品質のデニム素材と製品を生産しています。

■MEET YOUR ART

360°で気鋭アーティストとムーヴメントをエンパワーする国内最大級のアートプロジェクト。

新たな手法で、多くの方がアートに触れるきっかけや、特に若手・中堅アーティストを知る機会を創出することを目指し、メディア・EC・アートフェスティバル・オルタナティヴスペースの運営などを複合的に展開する。

主な米澤柊との取り組みは「MEET YOUR ART」メディア出演、「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023/2024」出展、運営するオルタナティヴスペース「WALL_alternative」にて、米澤柊による初の企画展示「Anima in the fog」開催など。

【MEET YOUR ARTISTS】米澤柊インタビュー映像

https://youtu.be/LqUXi6Yq65c