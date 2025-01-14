Tokyo-London Financial Seminar 2025の開催について

東京都

東京都と英国シティ・オブ・ロンドンは、国際金融センターとして共に発展・成長することを目指し、平成29（2017）年12月の合意書※締結以来、ハイレベルでの定期的な意見交換や両都市でのイベントの共催等を進めています。

このたび、この取組の一環として、両都市の共催により、ロンドンにおいて、「Tokyo-London Financial Seminar 2025」を開催しますのでお知らせします。

９回目となる本セミナーでは、フィンテックやAI等の分野における日英の取組や新たな協力の可能性、また在英企業から見た東京市場の魅力等を紹介し、英国金融系企業等の東京進出を後押しします。さらに、会場では日英の金融関係者や投資家等によるネットワーキングを実施し、二国間の協業・連携に向けた交流の機会を提供することで、両都市の国際金融センターとしての一層の発展に繋げていきます。

※ ロンドンの金融機能の中枢を占めるシティ・オブ・ロンドンと都の間で締結した、金融分野のイベント、グリーンファイナンス等の連携を内容とした合意書。

https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/startupandglobalfinancialcity/mou

１ 日時

令和７年２月４日（火曜日）午後３時30分 から 午後５時00分頃 まで（現地時間）

（日本時間では、翌日午前０時30分から午前２時00分頃まで）

２ 場所

Ironmongers' Hall (Shaftesbury Place, Barbican, London EC2Y 8AA)

３ 対象

日本、英国、その他海外の金融関係者・機関投資家・VC、関係省庁・団体等

４ 参加方法

１.会場参加（ロンドン市内・先着順）と ２.オンライン視聴 のいずれかの方法を選択いただけます。ご希望の方は、ホームページからお申し込みください。

ホームページ :https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/financialsemi2025/参加ご希望の方は、ホームページからお申し込みください

※ 事前申込制・参加費無料（会場参加の場合は、令和７年１月31日（金曜日）午後11時59分（現地時間）までにお申し込みください。定員になり次第、締切とさせていただきます。）

※ 全編英語で実施されます。（英日同時通訳あり）

※ 会場では、セミナー終了後に登壇者を交えたネットワーキングを実施します。会場へのアクセス方法は、別紙をご覧ください。（オンライン配信はありません）

５ プログラム（予定）

別紙参照

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-5585-01fac395d2276503d599b8cb6b338d41.pdf

６ 後援

在英国日本国大使館、株式会社日本取引所グループ、日本証券業協会 ほか