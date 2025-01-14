パナソニックはお風呂を「眠る前に過ごす部屋」と考える睡眠の専門家が監修したシステムバスルームの新プラン「おやすみBEVAS」発売
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社（代表取締役社長：山田 昌司、本社：大阪府門真市、以下、当社）は、Panasonic BATHROOM「BEVAS（ビバス）」シリーズにおいて、SleepLIVE株式会社（代表取締役社長：小林 麻利子、本社：東京都渋谷区、以下、SleepLIVE社）と共同で企画した新たなシステムバスルームプラン「おやすみBEVAS」を、2025年2月3日より発売開始します。忙しい現代人が一日の疲れを癒し、心地よく過ごすためのくつろぎの空間を提案します。
＜特長＞
1. 当社初「眠る前に過ごす部屋」を良質な睡眠をつくる専門家とバスルームで共同企画
住宅設備機器メーカーとして、「睡眠の重要性」にアプローチしてバスルームを提案
2. 中級価格帯で選べる3つのプランも用意
【お問い合わせ先】
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 水廻りシステム事業部 バス企画開発部 営業企画課
電話：06-6909-7676（代表 受付 9:00～17:30）
全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]パナソニックはお風呂を「眠る前に過ごす部屋」と考える睡眠の専門家が監修したシステムバスルームの新プラン「おやすみBEVAS」発売（2025年1月14日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250114-1
＜関連情報＞
・商品ページ プラン事例集
https://sumai.panasonic.jp/imgsearch/detail.html?id=24110022
・「おやすみBEVAS」特設ウェブサイト
https://sumai.panasonic.jp/bathroom/bevas/oyasumi/
・「おやすみBEVAS」ほっこりセレクト
https://sumai.panasonic.jp/imgsearch/detail.html?id=24120001
・「おやすみBEVAS」のんびりセレクト
https://sumai.panasonic.jp/imgsearch/detail.html?id=24120002
・「おやすみBEVAS」ゆったりセレクト
https://sumai.panasonic.jp/imgsearch/detail.html?id=24120003
・SleepLIVE株式会社
https://sleeplive.jp/
・SleepLIVE株式会社 ニュースリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000118023.html