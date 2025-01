ジーンズ新CM公開記念 サザンオールスターズ × UNIQLO LIVE STATION

株式会社ユニクロ

ユニクロは、LifeWearスペシャルアンバサダーの綾瀬はるかさんとサザンオールスターズのメンバー5人が出演する新TVCM「LifeとWear/ジーンズホテルMEN」と「LifeとWear/ジーンズホテルWOMEN」を1月20日(月)より放映開始します。

TVCMの放送に先駆けて、1月17日(金)の UNIQLO LIVE STATIONでは、特別なLIVE配信を実施。

サザンオールスターズがCM撮影時にユニクロについて語ったコメント映像の初公開や、現在開催中の全国ツアー“サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」 powered by ユニクロ” LIVE サポーター参加券を含む視聴者限定プレゼント企画もご用意しています。

■サザンオールスターズ × UNIQLO LIVE STATION配信概要

CM撮影時のサザンオールスターズメンバーによるコメント映像を初公開するほか、サザンオールスターズのメンバーがCMで実際に着用した新作ジーンズの徹底レビューや、メイキングから抜粋した『超貴重VTR』など、ここでしか観られない注目必至の内容満載です。新CMの公開を記念した、特別なライブ配信をお見逃しなく。

配信日時:

2025年1月17日(金) 20:00 ~ 21:00

※アーカイブ視聴もお楽しみいただけます。

出演者:

ユニクロ店舗スタッフ 4名

フリーアナウンサー 梅田陽子さん(進行役)

※サザンオールスターズの皆さんはVTR出演です。

配信URL:https://x.gd/CkDGI

■UNIQLO LIVE STATIONだけの超豪華賞品を合計100名の視聴者にプレゼント

A賞:20組 (40名様)

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」 powered by ユニクロLIVEサポーター 参加券

B賞:60名様

UNIQLO × サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025

「THANK YOU SO MUCH!!」 オリジナル デニム カップスリーブ

※賞品の注意事項や応募条件等は配信ページ(https://x.gd/CkDGI)に記載の応募規約(https://faq.uniqlo.com/articles/FAQ/100009541)をご確認ください。

オリジナルデニムカップスリーブ

■UNIQLO LIVE STATION 概要

UNIQLO LIVE STATIONは、ユニクロアプリやSNSでライブ配信を見ながら、気になった商品をその場で購入できる新しいサービスです。

配信に出演するキャストとリアルタイムでつながり、 質問やコメントをするなど、コミュニケーションを取りながらお買い物を楽しんでいただくことができます。

ユニクロ有明本部内のスタジオから配信する特集配信や、全国のユニクロ店舗から各地域に合った商品や着こなしを提案する店舗配信を、ライブでお届けします。

※配信日時はLIVE STATION公式ページをご確認ください。

UNIQLO LIVE STATION 公式ページ

https://www.uniqlo.com/jp/ja/livestation/

■新TVCM「LifeとWear/ジーンズホテルMEN」「LifeとWear/ジーンズホテルWOMEN」

多用化するライフスタイルの中で、どんなシーンにも心地よくフィットし、思いのままに自分を表現できるユニクロのジーンズコレクション。程よいワイド感ではき心地の良い「MENワイドストレートジーンズ」と、フレアシルエットでキレイに見える新商品「WOMENドレープワイドフレアジーンズ」にフォーカスした2本のTVCMでは、JEANS HOTELを舞台にユニクロのジーンズをはいて軽やかに演じる綾瀬さんとサザンオールスターズが楽しそうにセッションする姿に注目です。

「気楽がいちばん、カッコイイ。」 ユニクロのジーンズをはいてセッション

舞台は「JEANS HOTEL」。サザンオールスターズの新曲『夢の宇宙旅行』に合わせてエントランスの扉が開くと、ユニクロのジーンズを身にまとったホテルスタッフ役の豊田裕大さんがお出迎え。ジーンズをはいた桑田さんは、チェックインを済ますと部屋の鍵を受け取り、歌いながら颯爽と歩きだす。部屋に向かう廊下で 綾瀬はるかさんとすれ違います。大きな窓から広大な宇宙を望む素敵な部屋では、サザンオールスターズのメンバーが様々なジーンズ姿で演奏をしています。部屋に入った桑田さんが早速演奏に加わると、ポップな音楽に誘われた綾瀬さんが合流しセッションが始まります。部屋の外では豊田さんが働きながら音楽に乗っています。

サザンオールスターズの新曲 『夢の宇宙旅行』がTVCMに彩りを添える

TVCMソングは、サザンオールスターズの新曲『夢の宇宙旅行』。2025年3月19日(水)にリリースされる最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される楽曲で、軽やかでポップなメロディと、地球から 飛び出し宇宙を旅するような世界観は本TVCMと見事にマッチしています。サザンオールスターズの軽快な音楽に、何気ない日常の中に素敵な夢を感じさせてくれる歌詞が乗り、聴いている人の心を弾ませます。