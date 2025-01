生成AIやセキュリティなどのIT研修に無料で参加できるイベント『SEcollege IT Festival 2025』東京にて開催決定＜2025年2月26日＞

株式会社SEプラス

IT人材教育会社である株式会社SEプラス(所在地:東京都千代田区、代表取締役:村田 斉、以下当社)は、2025年2月26日(水)にIT研修のオフラインイベント”SEcollege IT Festival 2025 in TOKYO ~学び、つなぐ、IT~ ”を開催します。このイベントは、IT教育に特化した当社の取り組みの一環として、多くの方にSEプラスの研修を無料でご体験いただいたり、講師や参加者同士の交流をしていただくことで、ITの学びを繋いでいくことを目的としています。

※SEcollege IT Festival 2025 in TOKYO ~学び、つなぐ、IT~特設サイト

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege-festival2025/

■開催の背景

昨今、DX化の加速や生成AIの台頭などによりITを学ぶ機運が高まりつつありますが、実際に学習できている層としてはまだ一部であり、IT人材不足が深刻な課題となっています。

当社では、このギャップを埋めるため「すべての企業にIT基礎教育を提供し、"変化"に対応できる人材を育てる」をミッションに、IT専門定額制研修サービス『SEカレッジ』を提供しています。

このミッション達成に向けた取り組みとして、2022年より「SEcollege IT Festival」を開催してまいりました。本イベントでは、多種多様な業界のエキスパートを招き、IT活用事例の紹介を通してより多くの方にITへの関心を持っていただくことを目的としています。

本年のSEcollege IT Festival2025では、ITへの関心を持っていただく段階から更に一歩進んだ「ITの学び」にフォーカスし、SEカレッジで登壇している講師の研修をオフライン形式で受講できるイベントとして開催いたします。

当日は、生成AIやセキュリティなど実際にハンズオンで学ぶ講座も含め全6講座を開催し、各講座の終了後には講師と参加者同士の交流タイムも設けます。同じ空間で学習したり、交流をすることで学びの意欲や興味が互いを刺激し合い、より多くのIT人材育成に繋がると考えております。

■開催講座一覧

・生成AIプロンプト攻略:生成AI付き合いが苦手な人のための逆転発想テクニック

講師:株式会社マイウェイ取締役 川崎崇史氏

参加特典:35coffee(川崎氏在住の沖縄限定焙煎コーヒー)

・初心者必見!要件定義の落とし穴とその回避法

講師:株式会社あたぼう代表取締役 佐川 博樹氏

参加特典:『図解入門 よくわかる最新 要求定義の基本と実践』(秀和システム)

・動画化厳禁 地獄に落ちるプロジェクトの傾向と対策とは?

講師:株式会社ゴトーラボ 代表取締役 後藤 洋平氏

プロジェクトエディター 前田 考歩氏

参加特典:『紙1枚に書くだけでうまくいく プロジェクト進行の技術が身につく本』(翔泳社)

・はじめてのAWSファイルサーバー構築実践!

講師:技術ライター・プログラマ 大澤文孝氏

参加特典:『ゼロからわかる Amazon Web Services超入門 はじめてのクラウド』(技術評論社)

・応用・高度情報処理技術者試験の合格方法を考察する~質問タイムあり~

講師:株式会社エムズネット代表 三好 康之氏

株式会社3plus取締役 冨原 祐氏

参加特典:『情報処理教科書 高度試験午後II論述 春期・秋期 第2版』(翔泳社)

・ホワイトハッカーを体験しよう

講師:blk.SMITH LLC.代表執行社員 CEO 阿部 ひろき氏

参加特典:『ホワイトハッカー入門』(インプレス)

※交流タイムについて

各講座終了後、別室にて参加者・講師の交流タイムを設けております。

ご参加の上、名刺交換やご歓談などご自由にお楽しみください。

■SEcollege IT Festival 2025 概要

名称:SEcollege IT Festival 2025 in TOKYO ~学び、つなぐ、IT~

開催日時:2025/2/26(水)

開催形式:オフライン

開催場所:御茶ノ水トライエッジカンファレンス

東京都千代田区神田駿河台4-2-5 御茶ノ水NKビル(トライエッジ御茶ノ水)11階

参加費:無料

定員:各講座で異なるため、SEcollege IT Festival 2025 特設サイトをご確認ください

主催:IT専門定額制研修SEカレッジ(株式会社SEプラス )

申込方法:SEcollege IT Festival 2025 特設サイトよりお申込み可能

※SEcollege IT Festival 2025 特設サイト

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege-festival2025/

■主催:SEカレッジについて

SEカレッジは「すべての企業にIT基礎教育を提供し、"変化”に対応できる人材を育てる」をミッションとしたIT専門定額制研修です。2010年のリリース後、現在では518社、約35,000名のユーザーにご利用いただいております。(※2025年1月時点)

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege/

■株式会社SEプラスについて

社名:株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号:03-6685-5420

資本金:1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL:https://www.seplus.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の2つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」やIT特化型定額制研修サービス「SEカレッジ」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か?”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。