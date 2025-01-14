“三重SA・PA　推し飯総選挙”結果発表！！

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中日本エクシス株式会社

　中日本エクシス株式会社　三重支店（三重県四日市市鵜の森、支店長・ 山本(やまもと)武司(たけし)）は、2024年11月15日（金）～12月15日（日）の間、E23 東名阪自動車道（東名阪道）、E1A 新名神高速道路（新名神）、E23 伊勢自動車道（伊勢道）、E42 紀勢自動車道（紀勢道）のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）の店舗（一部除く）において実施した「三重SA・PA　推し飯総選挙」において、投票の結果、お客さまから最も支持された「No.1飯」が決定しましたのでお知らせします。



※価格は税込表記　※写真はイメージです



＜No.1飯＞　

「味噌海老天丼セット」


【販売店舗】東名阪道　大山田PA（下り）


【価格】1,150円


【メニュー提供時間】7：00～20：00





　また、No.1飯に加えて、2位、3位の入賞メニューも下記の期間限定で再販します。


　三重県にお越しの際は、ぜひ「推し飯」をお楽しみください。



■詳細情報　


【販売期間】2025年1月14日（火）～1月31日（金）


【商品内容】


　※在庫状況等の都合により、なくなる場合がございます




＜2位＞　「やみつき！！豚からあげ丼」　

【販売店舗】東名阪道　亀山PA（下り）


【価格】990円


【メニュー提供時間】 7：00～20：00






＜3位＞　「ビーフ牛カツめし」

【販売店舗】東名阪道　亀山PA（上り）


【価格】980円


【メニュー提供時間】 10：30～20：00






【参考】三重県SA・PA推し飯総選挙について


https://prtimes.jp/a/?f=d5505-647-04ba0cb784e8a87ae3c9e3532a73149c.pdf




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