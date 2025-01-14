¡ÚÆ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡Û2025Ç¯11·îÀßÎ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´ë²èÂè1ÃÆ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤Þ¤¹¡×¤ò³«ºÅ¡ª1·î14Æü¤è¤ê¡Ö³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï
¡¡Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³²¼ ¿®Åµ¡Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯2025Ç¯11·î7Æü¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ1948Ç¯¤Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×¡¢1952Ç¯¤Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡Ê¸½¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Ë¡×¤ò³«¶È¡¢1955Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¡Ö·Æ¤¤¤Î¾ì¤È²¹¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¤ÎÍýÇ°¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢½ÉÇñ¡¢¥ê¥¾ー¥È¡¢º§Îé¡¢¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ê¤¤Ë¤ï¤¿¤ê»ö¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´°¦¸Ü¡¢¤´»Ù±ç¤Î»òÊª¤È¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¼þÇ¯µÇ°´ë²èÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤Þ¤¹～£·¤Ä¤ÎÌ´Î¹～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢¡Ö³ð¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³§¤µ¤Þ¤Î¼«Í³¤Ê¡ÈÌ´¡É¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÀßÎ©70¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È7¤Ä¡É¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
70¼þÇ¯ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.fujita-kanko.co.jp/70th/
¢¢ ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤Þ¤¹～£·¤Ä¤ÎÌ´Î¹～¡×³µÍ×
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
Êç½¸Í×¹à¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ad.fujita-kanko.co.jp/m/nanayume
¢£´ë²è³µÍ×¡§Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ»ÜÀß¤Ë¤Æ³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£±þÊçÍ×¹à¡§
¡¡¡¦±þÊç¤Ç¤¤ëÌ´¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì¤Ä¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦±þÊç´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à( https://ad.fujita-kanko.co.jp/m/nanayume#form ¡Ë¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦ÅöÁªÏ¢Íí¤Î¤¿¤á¡¢É¬¤º¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦´ü´Ö³°¤Î±þÊç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç»ñ³Ê¡§
¡¡¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Ç¯Îð¤ÎÀ©¸Â¤ÏÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤Ï±þÊç¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Í½¤áÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤òÌä¤ï¤º±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤äÅö¼Ò½¾¶È°÷¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡¡¡¦ÅöÁªÏ¢Íí»þ´ü¡§2025Ç¯3～5·î¤òÍ½Äê
¡¡¡¦Ï¢ÍíÊýË¡¡§¤´ÅÐÏ¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤´Ï¢Íí
¡¡¡¦¼Â»Ü´ü´Ö»þ´ü¡§2025Ç¯6～11·î¤òÍ½Äê
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Æ£ÅÄ´Ñ¸÷¥Ê¥Ê¥æ¥á»öÌ³¶É¡¡nanayume@fujita-kanko.co.jp
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10:00～17:00(ÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯)
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊç½¸Í×¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´±þÊç¡¢¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£¸å¡¢¡ÖÆ£ÅÄ´Ñ¸÷¸¡Äê～¥Û¥Æ¥ê¥¨¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡ªÌÀÆüÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆ¦ÃÎ¼±～¡×¤Ê¤É¡¢½ç¼¡´ë²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢ Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò70Ç¯¤ÎÎò»Ë
¡¡Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËÀßÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ëー¥Ä¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ËÆ£ÅÄÑ£»°Ïº¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¾¦¼Ò¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢Æ£ÅÄ²È¤«¤é»ñ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÅö¼Ò½éÂå¼ÒÄ¹¡¦¾®Àî±É°ì¤Ï¡¢²ÚÂ²¡¦ºâÈ¶¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿Å¡Âð¤äÄí±à¤ò¹¤¯³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ñ¸÷»ö¶È¤ò¶½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤«¤é¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤ä¥Ëー¥º¡¢¿Í¡¹¤ÎÍ¾²Ë¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡¦»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¿ÍÀ¸¡Ë¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½á¤¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡¡±è³×¡¡¡ä
1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×³«¶È
1952Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ27Ç¯¡Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡×³«¶È
1955Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ30Ç¯¡ËÆ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼ÒÀßÎ© 1959Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ34Ç¯¡Ë¡ÖÈ¢º¬¥Û¥Æ¥ë¾®Í°±à¡×³«¶È
¡¡¢¨2018Ç¯±Ä¶È½ªÎ»¡¢2023Ç¯¤Ë¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¿·¥Û¥Æ¥ë¤ò³«¶È
1983Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ58Ç¯¡Ë¡Ö¿·½É¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×³«¶È
2001Ç¯¡ÊÊ¿À®13Ç¯¡Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡×³«¶È
2013Ç¯¡ÊÊ¿À®25Ç¯¡Ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×³«¶È
2015Ç¯¡ÊÊ¿À®27Ç¯¡Ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥°¥ì¥¤¥¹¥êー¿·½É¡×³«¶È
2017Ç¯¡ÊÊ¿À®29Ç¯¡Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à Å·Íª¡×³«¶È
2019Ç¯¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¿¥Ó¥Î¥¹ÉÍ¾¾Ä®¡×³«¶È
2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¡ÖÈ¢º¬¥Û¥Æ¥ë¾®Í°±à¡×³«¶È¡¡¢¨·úÂØ¤¨¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡ËÆ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÀßÎ©70¼þÇ¯
1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë¡ÖÈ¢º¬¾®Í°±à¡×³«¶È
¡¡Æ£ÅÄ²È¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿ÊÌÁñ¤òÎ¹´Û¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¤³¤È¤¬È¢º¬¾®Í°±à¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£³«¶ÈÅö»þ¤Ï¤ï¤º¤«9¼¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÂçÍá¾ì¤äµÙ·Æ½ê¤òÈ÷¤¨¤¿Æüµ¢¤ê»ÜÀß¤â¤Ç¤¡¢¡Ö1Æü100±ß¡×¤È¤¤¤¦ÎÁ¶âÀßÄê¤â»Ù»ý¤µ¤ì¡¢È¢º¬¶þ»Ø¤ÎÊÌÁñÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾®Í°Ã«¤òÂç½°¤Ë³«Êü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾®Àî¤Î´ê¤¤¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î·úÊª¤Ï¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¾Çþ µ®ÉÐ´Û¡×¤È¤·¤Æº£¤Ç¤âÉ÷¾ð¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«¶ÈÅö»þ¤ÎÈ¢º¬¾®Í°±à
¸½ºß¤Î¡Ö¶¾Çþ µ®ÉÐ´Û¡×
952Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ27Ç¯¡Ë¡ÖÄØ»³Áñ¡×³«¶È
¡¡ÆîËÌÄ«»þÂå¡¢ÄØ¤¬Â¿¤¯¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Ä¤Ð¤¤ä¤Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤Î¸µ·®»³åÑÍÊþ¤¬Äí±à¤ÈÅ¡Âð¤ò¹½¤¨¡ÖÄØ»³Áñ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÆ£ÅÄ²È¤¬¼õ¤±·Ñ¤®¤½¤ÎÉ÷¾ð¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶õ½±¤Ë¤è¤ê¤Û¤Ü¾ÆÌî¸¶¤È²½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉü¶½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤¬¾®Àî¤Ç¤·¤¿¡£½ªÀï3Ç¯¸å¤«¤é5Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÌó1ËüËÜ¤Î¼ùÌÚ¤ò°Ü¿¢¤·¡¢ÀïÁ°¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Äí±à¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¶È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÄØ»³Áñ¡×¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«¶ÈÅö»þ¤ÎÄØ»³Áñ
¸½ºß¤Î¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ
1973Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ48Ç¯¡ËÅö¼Ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë1¹æÅ¹¡¡¡Ö»¥ËÚÂè£±¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×³«¶È
¡¡1¿Í¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¾®Àî¤Ï¡¢¡Ö½ÐÄ¥ÈñÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÍ¼¿©»þ¤Ë¥Óー¥ë¤ò1ÇÕ°û¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÄ¥ÈñÍÑÆâ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦µÒ¼¼ÌÌÀÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë²þÎÉ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«¶ÈÅö»þ¤Î¡Ö»¥ËÚÂè1¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×
¸½ºß¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥°¥ì¥¤¥¹¥êー»¥ËÚ¡×
»¥ËÚÂè1¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ò·úÂØ¡¢
2008Ç¯¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥°¥ì¥¤¥¹¥êー»¥ËÚ¤ØÌ¾¾ÎÊÑ¹¹
¢¢ Æ£ÅÄ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»ÜÀß¥Ö¥é¥ó¥É
Á´µòÅÀ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£WHG»ö¶È¡§¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¥°¥ì¥¤¥¹¥êー¤òÃæ¿´¤ËÁ´35µòÅÀ
¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¡20µòÅÀ¡Êhttps://washington-hotels.jp/¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥°¥ì¥¤¥¹¥êー¡¡10µòÅÀ¡Êhttps://gracery.com/¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥¿¥Ó¥Î¥¹¡¡3µòÅÀ¡Êhttps://hoteltavinos.com/¡Ë¡¡¤Ê¤É
¢£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡õ¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È»ö¶È¡§¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤äº§Îé»ÜÀß¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ê¤ÉÁ´7µòÅÀ
¡¦¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡Êhttps://hotel-chinzanso-tokyo.jp¡Ë¡¡¤Ê¤É
¢£¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¡§²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤ä¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤ÉÁ´19µòÅÀ
¡¦È¢º¬¾®Í°±à Å·Íª¡Êhttps://www.ten-yu.com/¡Ë
¡¦È¢º¬¥Û¥Æ¥ë¾®Í°±à¡Êhttps://www.hakone-hotelkowakien.jp/¡Ë
¡¦È¢º¬¾®Í°±à¥æ¥Í¥Ã¥µ¥ó¡Êhttps://www.yunessun.com/¡Ë
¡¦Æ£Çµßê ÉÙ»Î¸æÅÂ¾ì¡Êhttps://www.fu-ji-no.jp/kirameki/¡Ë¡¡¤Ê¤É¡¡¡Ê2024Ç¯11·î¸½ºß¡Ë