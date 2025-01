操作ミスを防ぐキー設計で高速操作と快適性を追求！ハイクラス・ゲーミングデバイス『ELECOM GAMING V custom』より75%メカニカルゲーミングキーボード VK520Lを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、ハイクラス・ゲーミングデバイス「ELECOM GAMING V custom(ブイ カスタム)」シリーズより、勝てるゲームプレイを可能にする、75%メカニカルゲーミングキーボード VK520Lを1月中旬より新発売いたします。

FPSなど高速な指の動きが求められるゲームに最適化された75%メカニカルゲーミングキーボードです。キーピッチはフルキーボードサイズを維持しつつ、コンパクト化を実現。マウス操作のスペースも確保できます。日本語配列を採用し、ゲームプレイとテキスト入力の快適さを両立。有線/Bluetooth(R)/2.4GHz無線の3接続方式に対応します。

ゲームに精通したプロジェクトチームが手がけた、操作性に優れたキーデザインを採用するほか、キー印字には摩耗しにくいキーキャップと視認性に優れたオリジナルフォントを使用。さらに、新開発のゲーミングエンジンにより、応答速度・精度・安定性を向上させています。ホットスワップ方式によるキースイッチ交換やスペースキーのカスタマイズも可能です。また、1,677万色RGBライティングを搭載し、専用ソフトを使ってキー割り当てやライティングのカスタマイズが可能です。今後、ロープロファイルモデルの発売も予定しています。

日本語配列の75%サイズのメカニカルゲーミングキーボード

“ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる、“勝てるデバイス”をお届けするエレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。

ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにハマるキー形状・配列を実現。スペースバーユニットの選択、ワンアクションでのプロファイル切り替えなど、勝つために最適な設定をアレンジできる、75%サイズのメカニカルゲーミングキーボードです。

テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立できる独自の日本語配列を採用。半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、プレイヤー同士のチャットなどもスムーズに。日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。

デスク上でマウスの操作スペースを最大限に確保できる75%サイズです。Esc+F1~F12+ダイヤルがあることで音量や画面の明るさ、ゲームモードの調整などが行えるため、ゲームプレイ時はもちろん通常利用の際も操作性を損ないません。

Bluetooth(R)/2.4GHz無線接続/USB有線接続の3つの接続方式を選択できます。

筐体にはアルミパネルを採用し、高い耐久性を実現。落ち着いたマットな質感が高級感を演出します。

安心してご利用いただける保証期間「2年間」の製品です。

プロジェクトチームによって生み出された、こだわりのキーデザイン

プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された“ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。

WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。

ゲームプレイ中の各指のキーストローク角度を研究し尽くし、高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせました。Z~Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。

キー入力における応答速度(Speed)、精度(Precision)、安定性(Stability)を高めた新開発のゲーミングキーボード用エンジン“ELECOM Wireless S.P.S Engine for Keyboard”を搭載しています。

キーの印字は、色の異なるプラスチック材料で文字を成形する“ダブルインジェクションPBTキーキャップ”を採用し、キー印字の塗装が剥がれにくい、圧倒的な耐摩耗性を実現しています。また、視認性に優れたステンシル調のオリジナルフォントを採用しています。

快適な操作と軽快な打鍵音を実現する機能を搭載

本体右上のプログラマブルダイヤルには独自の動作を割り当て可能。音量調整などの直感的な操作を簡単に行うことができます。

手の大きさや姿勢に合わせてキーボードの傾斜を6度・9度の2段階に変更できる、角度調整スタンドを搭載しています。

キーボード内部にシリコン吸音パッド2枚、スポンジ吸音シート1枚の計3枚を搭載し、振動を抑制。不快な金属音が少ない軽快な打鍵音をお楽しみいただけます。

キースイッチの着脱交換、スペースバーの選択が可能

はんだ付けなしでキースイッチの着脱交換が可能なホットスワップ方式に対応しています。

付属のスペースバーユニットを付け替えることで、ロングスペースバー/無変換キー + ショートスペースバーの2パターンを選択可能。好みのスペースバーの長さでプレイできます。加えて、エレコムゲーミングの純正キーキャップを同梱しています。

プレイスタイルに合わせて、さまざまなカスタムが可能

有線接続時、3パターンのプロファイルをオンボードメモリに設定可能。複数のゲームをプレイする場合など、それぞれに応じた内容をあらかじめ設定できます。切り替えもキー操作で簡単に行えます。

Fnキーの機能を自由に設定可能。複数のFnキーを同時に押下した際の機能も割り振ることができ、よく利用する機能をショートカットとしてスムーズに呼び出せます。

専用設定ソフトウェア“EG Tool”で、キーへの機能割り当てやライティングのパターン、速度の変更などが可能。プレイヤーの入力スタイルに最適な設定へカスタマイズできます。

“EG Tool”で設定した内容をキーボード本体に記録できるため、専用ソフトをインストールしていないパソコンでも設定通りに使用可能です。

キーボード本体に、LEDの設定とキーの機能割り当てを保存できるメモリを搭載しています。

Bluetooth(R)/2.4GHz無線接続/有線、3つの接続方式を選択可能

接続方式を、有線接続、Bluetooth(R)接続、USB 2.4Gz無線接続、3つの接続方式から選べます。

Bluetooth(R)およびUSB2.4GHz無線接続が可能です。ケーブル不要でデスクのスペースを広く使えます。

付属の2.4GHz無線接続用USBレシーバーは、キーボード本体(底面部)に収納できるため、紛失の心配がありません。

ワイヤレス接続の際に電波障害の原因となる、パソコンなどからのノイズをブロックするEMI対策を行っています。

有線接続用のUSBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM):約2m)が付属。着脱式で必要なときに接続できます。

1,677万色RGBライティングを搭載、好みに合わせてカスタマイズ

すべてのキーに、ゲーム環境を彩る 1,677万色RGBライティングを搭載しています。光り方のパターン、速度、色などは好みに合わせてカスタマイズも可能です。

キーボード本体に、LEDの設定を保存できるメモリを搭載しています。

ELECOM GAMING V customとは

"ELECOM GAMING V custom"は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる“勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。科学的に実証された高い性能と、カタログスペックのみならず手触りや使い心地も大切にした、一人ひとりにぴったり”ハマる”デバイスを提供します。

特設Webページ:(https://www.elecom.co.jp/pickup/v-custom)

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

おもな仕様

※詳細は製品情報ページをご覧ください。

コネクター形状:USB-A プラグ(付属のUSB Type-C - USB-Aケーブル使用時)

接続方式:USB有線/USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線

対応OS:Windows 11/10

キー配列/キー数:日本語配列/85~86キー

キーピッチ:19mm、キータイプ:メカニカル(赤軸/リニア)、キーストローク:4mm、アクチュエーションポイント:1.9mm、動作圧:50g

電源:内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)

本体外形寸法:幅約325.4×奥行約143.8×高さ約38.0mm(スタンド含まず)、幅約325.4×奥行約143.8×高さ約50.7mm(スタンド時)

本体重量:約783g(ケーブル含まず)

おもな付属品:2.4GHz無線接続用USBレシーバー×1、パラコードケーブル×1(約2m)、交換用キーキャップ×3、キーキャップ&キースイッチリリース×1、ロングスペースバーユニット×1、交換用ドライバー×1

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細(価格はすべてオープン価格です)

<ブラック>

型番:TK-VK520LBK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/TK-VK520LBK.html

<ホワイト>

型番:TK-VK520LWH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/TK-VK520LWH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250114-03/

ご購入はこちら

<ブラック TK-VK520LBK>

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13749762/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008870606/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550316538/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550316538.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550316538.html

<ホワイト TK-VK520LWH>

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13749763/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008870607/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550316569/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550316569.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550316569.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一