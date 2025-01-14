【神奈川県 BAK × AUBA】今年度共創支援企業の成果発表会 オンライン参加者の募集受付開始！『KANAGAWA INNOVATION DAYS Meetup Fes 2025』

株式会社eiicon

株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）が運営する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」は、神奈川県が主催し、県の大企業等とベンチャー企業との事業連携プロジェクト創出を目指す協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（略称：BAK：バク、以下 BAK）」において、大企業とベンチャー企業によるオープンイノベーション促進のためのプログラム「BAK2024」「BAK INCUBATION PROGRAM 2024」（以下 本プログラム）において今年度採択、事業化に向け支援をしている17件の合同成果発表会『KANAGAWA INNOVATION DAYS Meetup Fes 2025』を、2025年2月27日（木）28日（金）の二日間、オンラインにて開催することをお知らせします。





詳細・申込ページ https://bak.eiicon.net/kanagawainnovationdays-meetupfes2025(https://bak.eiicon.net/kanagawainnovationdays-meetupfes2025)



eiiconは、神奈川県より、令和3年度より「BAK」運用業務を4期連続で受託。今年度も、神奈川県内企業の共創による新たなプロジェクトの実現、早期の事業化に向け、企画・設計・運用からPR戦略まで、本プログラムの運営全般を強力にサポートしております。

2025年2月27日（木）28日（金）オンラインにて開催『KANAGAWA INNOVATION DAYS Meetup Fes 2025』

■『KANAGAWA INNOVATION DAYS Meetup Fes 2025』 実施概要

神奈川県では、社会課題の解決に取り組むベンチャー企業を対象にした個別伴走支援や、ベンチャー企業と大企業によるオープンイノベーションの促進に取り組んでいます。

『KANAGAWA INNOVATION DAYS Meetup Fes 2025』は、

・ベンチャー企業と大企業等のオープンイノベーションによる連携事業 17プロジェクト

（BAK支援プロジェクト）

・社会課題の解決に取り組むベンチャー企業 10社

（かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）支援企業）

計27件の担当者・責任者が一堂に会し、今年度の活動成果を発表するものです。

共創（オープンイノベーション）、社会課題解決のご担当者様、ご興味のある皆様のご参加を心よりお待ちしております。

『KANAGAWA INNOVATION DAYS Meetup Fes 2025』

・日時：2025年2月27日（木）12:00～18:50／28日（金） 12:00～18:00

・会場：オンライン（Zoomウェビナー 各日先着200名まで視聴可、要事前申込）

・参加申込：以下ページよりお申し込みください（無料）

https://bak.eiicon.net/kanagawainnovationdays-meetupfes2025(https://bak.eiicon.net/kanagawainnovationdays-meetupfes2025)

※メディアの皆様におかれましては、イベント当日の会場でのご取材・撮影も承ります。

（会場：京セラ株式会社みなとみらいリサーチセンター 横浜市西区みなとみらい）

2月25日（火）までに問合せ先にご連絡ください。

□【1日目】2月27日（木）12:00～18:50

共創成果発表 ：BAK支援「未病・ヘルスケア、子ども、観光」関連 10プロジェクト

養育費受給率向上を目指す離婚後の子育て包括支援パッケージの提供

GUGEN Software株式会社 × 株式会社イントラスト

子ども・福祉限定相乗りタクシーサービス ～地域のチカラで子ども・福祉の移動弱者を救う！～

hab株式会社 × 株式会社IR

子どもの学習意欲と自信を取り戻す「オンライン自習室」を活用した学習習慣化サービスの開発

株式会社Herazika × 公益財団法人日本漢字能力検定協会

廃棄プラスチックや有機廃棄物の低温分解と生成成分の有効活用による新たな資源循環モデルの確立

AC Biode株式会社 × ボッシュ株式会社

パーソナライズされた、混雑しない旅行プランを提案するAIシステムの開発

株式会社イージーエックス × 箱根DMO（一般財団法人箱根町観光協会）

脳科学と地域資源を活用した「ニューロミュージック」によるウェルネスツーリズムの開発

VIE株式会社 × 株式会社JTB

簡便・高感度な歯周病菌検出キットの開発 ～健口から始まる未病改善～

Cranebio株式会社 × 日本ゼトック株式会社

STOP食物アレルギー！子どもの鶏卵アレルギー予防に向けた新製品開発

株式会社ビー・ケース × ハウス食品グループ本社株式会社

食生活などの生活習慣の改善を通じて従業員を健康にする健康経営支援サービスの開発

エグゼヴィータ株式会社 × 株式会社グリーンハウス

医療現場で「働き続けたい」を実現する支援プラットフォームの構築

株式会社きゃりこん. com × セコム医療システム株式会社

※KSAP支援企業5社の発表もございます。

□【2日目】2月28日（金）12:00～18:00

共創成果発表 ：BAK支援「脱炭素、サステナブル、デジタル、人材活用」関連 7プロジェクト

研究者の知識に気軽にアクセスできる「産学連携型」技術調査サービスの開発

株式会社tayo × 株式会社三菱総合研究所

リユース容器を活用した廃棄物ゼロスタジアムの実現 ～持続可能な仕組みづくりに向けて～

株式会社カマン × 株式会社湘南ベルマーレ

乳製品の生産過程で発生した副次原料のアップサイクルによる、環境にやさしいクラフト飲料の開発

株式会社Beer the First × 株式会社 明治

微酸性次亜塩素酸水を用いた殺菌・保存性向上技術による、加工用農産物の食品ロスの削減

株式会社エーエスピー × 森永乳業株式会社

プラントの長寿命化に向けた３Ｄモデル生成ＡＩの開発と3Dプリンタによるパーツ製造

株式会社EpicAI × 日揮グローバル株式会社

太陽光発電設備の故障や廃棄問題の解決に向けた、設備管理システムの開発

株式会社Nobest × 株式会社サンエー

空調効率を高めて光熱費削減と快適性向上を両立させる既存店舗向け空気環境改善サービス

株式会社メンテル × 富士工業株式会社

※KSAP支援企業5社の発表もございます。

■「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」について https://bak.eiicon.net/

神奈川県では、県内に拠点を持つ大企業と質の高いベンチャー企業による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組。県内で、積極的にオープンイノベーションに取り組むことを希望する企業を随時募集中です（参加企業886社：2024年10月時点）。

オープンイノベーションプログラム“ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）”（神奈川県HP）

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html





□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

本社所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー5階

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、新規事業創出支援コンサルティング、イベント企画・運営、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数33,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html





※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。