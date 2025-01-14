【全国男子駅伝】47チームのエントリーを発表！パリ五輪日本代表の葛西、日本記録保持者の鈴木、塩尻など世界の舞台で活躍する選手が出場！

公益財団法人日本陸上競技連盟フォート・キシモト

2025年1月19日（日）「天皇盃 第30回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会」が広島で開催されます。

この度、47都道府県のエントリー選手が発表されましたのでお知らせします。



今大会には「パリ2024オリンピック」10000m日本代表の葛西潤（旭化成・大阪）、「オレゴン2022世界選手権」日本代表でマラソンの日本記録を持つ鈴木健吾（富士通・愛媛）、「ブダペスト2023世界選手権」日本代表で10000m日本記録保持者の塩尻和也（富士通・群馬）など世界の舞台で活躍するトップ選手が集結！





また、昨年開催された「リマ2024 U20世界選手権」3000m・5000m日本代表の濱口大和（佐久長聖高校・長野）、3000m・3000m障害物日本代表の佐々木哲（佐久長聖高校・長野）などU20カテゴリーで活躍する選手たちも出場します。昨年大会では長野チームが大会新記録で3大会連続10回目の優勝を果たしました。「東京2025世界陸上」イヤーとなる第30回大会、47都道府県の頂点に立つのはどのチームになるのか！？ニューイヤー駅伝や箱根駅伝で活躍した選手たちも多数出場予定です！当日はテレビ放送・ラジオ放送での生中継もありますので、選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。>>出場選手情報はこちら

https://www.hiroshima-ekiden.com/information/players.html(https://www.hiroshima-ekiden.com/information/players.html)

>>オンエア情報はこちら

https://www.jaaf.or.jp/news/article/21285/(https://www.jaaf.or.jp/news/article/21285/)

【注目選手紹介】

◆葛西 潤（旭化成）大阪府代表

パリ2024オリンピック 男子10000m日本代表

フォート・キシモト

◆塩尻 和也（富士通）群馬県代表

男子10000m日本記録保持者

ブダペスト世界選手権 男子5000m 日本代表

杭州2022アジア大会 男子5000m・10000m日本代表（5000mは欠場）

フォート・キシモト

◆鈴木 健吾（富士通）愛媛県代表

男子マラソン日本記録保持者

オレゴン2022世界選手権 男子マラソン日本代表（欠場）

フォート・キシモト

◆濱口 大和（佐久長聖高校）長野県代表

リマ2024 U20世界選手権 男子3000m・男子5000m日本代表

アフロスポーツ

◆佐々木 哲（佐久長聖高校）長野県代表

リマ2024 U20世界選手権 男子3000ｍ・男子3000m障害物日本代表

フォート・キシモト

【大会情報】

■大 会 名：天皇盃 第30回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会

■大会期間：2025年1月19日（日）

■開催場所：平和記念公園前（スタート・フィニッシュ）

■大会ページ：https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1903/

■公式HP：https://www.hiroshima-ekiden.com/index.html

【東京2025世界陸上】チケット情報、競技日程などを掲載中！

>>https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1927/(https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1927/)



▼東京2025世界陸上日本代表参加資格有資格者

https://www.jaaf.or.jp/news/article/20947/

▼Road To TOKYO25 ランキング

https://worldathletics.org/stats-zone/road-to/7190593

▼日本代表選手選考要項はこちら

https://www.jaaf.or.jp/news/article/17671/

▼参加標準記録一覧（PDF）

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202411/14_111153.pdf

【JAAF 2025カレンダー】壁紙 配信中！

>>https://www.jaaf.or.jp/news/article/21286/(https://www.jaaf.or.jp/news/article/21286/)

PC版のカレンダーでは、パリオリンピック女子やり投 金メダリストの北口榛花選手、男子110mハードル5位入賞の村竹ラシッド選手（JAL）、男子走高跳で5位入賞の赤松諒一選手（SEIBU PRINCE）、男子マラソン6位入賞の赤崎暁選手（九電工）、女子マラソン6位入賞の鈴木優花選手（第一生命グループ）の5名の選手を掲載しております。

また、各月ご使用いただけるスマートフォン版の壁紙カレンダーも配信中！

1月のカレンダーは 2024アスリート・オブ・ザ・イヤー に輝いた 北口榛花選手。

2月以降もパリオリンピックやダイヤモンドリーグ、U20世界選手権など世界を舞台に活躍した選手たちが続々登場します。是非お楽しみに！