【全国男子駅伝】47チームのエントリーを発表！パリ五輪日本代表の葛西、日本記録保持者の鈴木、塩尻など世界の舞台で活躍する選手が出場！
フォート・キシモト
2025年1月19日（日）「天皇盃 第30回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会」が広島で開催されます。
この度、47都道府県のエントリー選手が発表されましたのでお知らせします。
今大会には「パリ2024オリンピック」10000m日本代表の葛西潤（旭化成・大阪）、「オレゴン2022世界選手権」日本代表でマラソンの日本記録を持つ鈴木健吾（富士通・愛媛）、「ブダペスト2023世界選手権」日本代表で10000m日本記録保持者の塩尻和也（富士通・群馬）など世界の舞台で活躍するトップ選手が集結！
昨年大会では長野チームが大会新記録で3大会連続10回目の優勝を果たしました。
「東京2025世界陸上」イヤーとなる第30回大会、47都道府県の頂点に立つのはどのチームになるのか！？
ニューイヤー駅伝や箱根駅伝で活躍した選手たちも多数出場予定です！当日はテレビ放送・ラジオ放送での生中継もありますので、選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。
>>出場選手情報はこちら
https://www.hiroshima-ekiden.com/information/players.html(https://www.hiroshima-ekiden.com/information/players.html)
>>オンエア情報はこちら
https://www.jaaf.or.jp/news/article/21285/(https://www.jaaf.or.jp/news/article/21285/)
【注目選手紹介】
◆葛西 潤（旭化成）大阪府代表
パリ2024オリンピック 男子10000m日本代表
フォート・キシモト
◆塩尻 和也（富士通）群馬県代表
男子10000m日本記録保持者
ブダペスト世界選手権 男子5000m 日本代表
杭州2022アジア大会 男子5000m・10000m日本代表（5000mは欠場）
フォート・キシモト
◆鈴木 健吾（富士通）愛媛県代表
男子マラソン日本記録保持者
オレゴン2022世界選手権 男子マラソン日本代表（欠場）
フォート・キシモト
◆濱口 大和（佐久長聖高校）長野県代表
リマ2024 U20世界選手権 男子3000m・男子5000m日本代表
アフロスポーツ
◆佐々木 哲（佐久長聖高校）長野県代表
リマ2024 U20世界選手権 男子3000ｍ・男子3000m障害物日本代表
フォート・キシモト
【大会情報】
■大 会 名：天皇盃 第30回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
■大会期間：2025年1月19日（日）
■開催場所：平和記念公園前（スタート・フィニッシュ）
■大会ページ：https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1903/
■公式HP：https://www.hiroshima-ekiden.com/index.html
【東京2025世界陸上】チケット情報、競技日程などを掲載中！
>>https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1927/(https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1927/)
▼東京2025世界陸上日本代表参加資格有資格者
https://www.jaaf.or.jp/news/article/20947/
▼Road To TOKYO25 ランキング
https://worldathletics.org/stats-zone/road-to/7190593
▼日本代表選手選考要項はこちら
https://www.jaaf.or.jp/news/article/17671/
▼参加標準記録一覧（PDF）
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202411/14_111153.pdf
【JAAF 2025カレンダー】壁紙 配信中！
>>https://www.jaaf.or.jp/news/article/21286/(https://www.jaaf.or.jp/news/article/21286/)
PC版のカレンダーでは、パリオリンピック女子やり投 金メダリストの北口榛花選手、男子110mハードル5位入賞の村竹ラシッド選手（JAL）、男子走高跳で5位入賞の赤松諒一選手（SEIBU PRINCE）、男子マラソン6位入賞の赤崎暁選手（九電工）、女子マラソン6位入賞の鈴木優花選手（第一生命グループ）の5名の選手を掲載しております。
また、各月ご使用いただけるスマートフォン版の壁紙カレンダーも配信中！
1月のカレンダーは 2024アスリート・オブ・ザ・イヤー に輝いた 北口榛花選手。
2月以降もパリオリンピックやダイヤモンドリーグ、U20世界選手権など世界を舞台に活躍した選手たちが続々登場します。是非お楽しみに！