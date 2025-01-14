神奈川県が支援するベンチャー企業が取り組むプロジェクトの成果発表会を開催！

神奈川県

県では、社会課題の解決に取り組むベンチャー企業を対象にした個別伴走支援や、ベンチャー企業と大企業等によるオープンイノベーションの促進に取り組んでいます。このたび、令和6年度に支援した企業による合同成果発表会を開催しますので、お知らせします。

開催概要

日時：令和7年2月27日（木曜日）12時から18時50分

28日（金曜日）12時から18時

場所：京セラ株式会社みなとみらいリサーチセンター（登壇者及び関係者のみ）

（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1）

実施方法：ビデオ配信システム「Zoom」によるオンライン配信を行います。次のページから事前にお申し込みください。（定員は各日200名）

（詳細・申込ページ）https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/demoday2025.html

発表企業等

取材について

- 社会課題の解決に取り組むベンチャー企業 10社 （かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）アーリー編支援企業）- ベンチャー企業と大企業等のオープンイノベーションによる連携事業 17プロジェクト （ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）支援プロジェクト）

当日は取材・撮影が可能です。希望される場合は、各開催日の前日までに問合せ先に御連絡ください。

開催スケジュール

【1日目】テーマ：未病・ヘルスケア、子ども、観光等令和7年2月27日（木曜日）12時から18時50分

かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）支援企業

ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）支援プロジェクト

【2日目】テーマ：脱炭素、サステナブル、デジタル、人材活用等日時：令和7年2月28日（金曜日）12時から18時

かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）支援企業

ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）支援プロジェクト

【参考1】かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）

社会課題の解決に取り組むベンチャー企業を募集・採択し、メンタリングやネットワークによる支援などを通じてビジネスモデルの磨き上げと事業拡大を支援するプログラム。有望なベンチャー企業を採択し、集合講座・ワークショップ、専門家への相談等による個別伴走支援、投資家や金融機関等との交流機会の提供など、様々な支援を実施。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/startuphub/

【参考2】ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）

県内に拠点を持つベンチャー企業と大企業等による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、ベンチャー企業・大企業等・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組。県内で、積極的にオープンイノベーションに取り組むことを希望する企業を随時募集中。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/startuphub/)

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 井上

電話045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野

電話045-210-5636