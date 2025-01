弔花者と呪いを癒すダークファンタジー『悪魔王子と操り人形（あくあや）』公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデンβ版」オープン！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、弔花者と呪いを癒すダークファンタジー『悪魔王子と操り人形(あくあや)』の公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデンβ版」を、本日2025年1月14日(火)よりオープンいたしました。

あくあや公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデンβ版」が本日オープン!

弔花者と呪いを癒すダークファンタジー『悪魔王子と操り人形(あくあや)』の公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデン」の正式オープンに先駆け、「あくあやガーデンβ版」として本日1月14日(火)にオープンいたしました。

公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデン」は、ストーリーやキャラクターバースデーなどを楽しみ、「あくあや」への愛をユーザー同士で語り合う場所としていきたいと考えています。

本日オープンしたβ版では、ユーザーの皆様からの投稿、投稿へのコメントといった基本機能に加え、ログインミッションによる報酬獲得、獲得した報酬を使用してデジタルアイテムを入手することが出来るコンテンツをご用意しています。また、キャラクター“悲嘆の使い「カイ」”の誕生日を記念したキャンペーンも実施しています。

「あくあやガーデン」の正式オープンは2025年1月31日(金)となり、コンテンツの拡充も予定していますので、ぜひ会員登録をしてお待ちください。

▼「あくあやガーデンβ版」はコチラ

https://akuaya-garden.com/

「あくあやガーデンβ版」オープン記念!期間限定5つのキャンペーンを開催中!

公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデンβ版」にて、オープンを記念した5つのキャンペーンを開催しています。「あくあやガーデンβ版」では、会員登録をすることで、コミュニティ内でコインやアイテムを集めるなど様々なキャンペーンに参加することができます。β版で獲得したアイテムは正式版に引き継がれます。

1.「リリースお祝いイラスト」がデジタルカードになって登場!

期間限定のデジタルカード「あくあやガーデンWELCOMEカード」が新登場!

デジタルカード内のイラストは、ゲームリリース時期に公式Xにて公開された「リリースお祝いイラスト」となっています。本デジタルカードは、1枚あたりコミュニティ内のコイン120個と交換することで入手できます。コインはコミュニティ内のミッションを達成することで獲得できます。

デジタルカードは全9種です。2025年1月18日(土)より毎日1種類ずつ順次公開を予定しています。

【交換期間】

2025年1月30日(木)11:59まで

※全9種。2025年1月18日(土)より順次登場。

2.β版登録者数目標達成で、全員にコミュニティ内コインをプレゼント!

β版登録者数に応じてコミュニティ内コインを配布する「あくあやガーデンβ版登録キャンペーン」を実施中!

【対象期間】

2025年1月30日(木)11:59まで

【コイン配布時期】

登録者数目標の達成に応じて、順次配布予定

3.期間限定!コミュニティ登録者全員にゲーム内アイテムをプレゼント!

2025年1月20日(月)23:59までにコミュニティに登録し、指定のフォームに入力した方全員に、『悪魔王子と操り人形』ゲーム内アイテムである「無償クリスタル」1,500個(ガチャ10連1回分)をプレゼントいたします。

※対象者は、ファンコミュニティ内の申請フォームにてゲームIDの入力をされた方のみとなりますので、ご注意ください。

【達成期限】

2025年1月20日(月)23:59まで

【クリスタル配布時期】

2025年1月22日(水)

※配布日は変更になる可能性がございます。

4.コミュニティ登録者全員にデジタルアイテム「あくあやガーデンβ版限定バッジ」をプレゼント!

「あくあやガーデンβ版」登録者全員に、コミュニティ内で使用できる特別なバッジ「あくあやガーデンβ版限定バッジ」をプレゼント!配布は後日を予定しています。

【対象者】

2025年1月30日(木)11:59までにあくあやガーデンβ版にご登録した方

5.キャラクター「カイ」のキャラクターバッジやお礼メッセージがもらえる!

本日(1月14日)誕生日を迎えた悲嘆の使い「カイ」の誕生日を記念したコミュニティ内イベントを実施中!

▼#カイ生誕祭 投稿キャンペーン

コミュニティ内にて、#カイ生誕祭 をつけて「カイ」に関する画像やメッセージなどを投稿した方全員に、「カイ」のコミュニティバッジと、悲嘆の使い「カイ」からのお礼のメッセージカードをプレゼント!

【投稿対象期間】

2025年1月20日(月)23:59まで

配布時期の詳細はコミュニティ内をご確認ください。

▼バースデーストーリーを限定公開!

「カイ」のバースデーストーリーを準備しています。詳細は後日コミュニティ内でお知らせします。

キャラクター「カイ」の誕生日を記念した新作グッズが登場!コミュニティ内で予約受付中!

悲嘆の使い「カイ」「BD(BirthDay)グッズセット」が新登場!

アクリルパネル・アクリルスタンド・ミニキャラアクリルジオラマセットに加えて、缶バッジとポストカードもついたバースデー限定仕様となっています。

公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデンβ版」にて予約受付中です!

■【悪魔王子と操り人形】BDグッズセット:カイ

価格:税込5,500円

予約締切:2025年2月5日(水)23:59

お届け時期:2025年3月上旬より順次発送予定

【セット内容】

アクリルプレート

(アクリルパネル、アクリルスタンド、ミニキャラアクリルジオラマ)

缶バッジ

直径57mm

サイン入りポストカード

W148×H100mm

『悪魔王子と操り人形』とは

悪魔、人間、天使。

異なる種族が暮らす、呪われた世界“シャグラン”

あなたは呪いを浄化する力を持つ、神が遣わした「調律者」

あなたが浄化の力を分け与えた、異なる目的を持つそれぞれの陣営の代表者は

「弔花者(ちょうかしゃ)」と呼ばれることとなった。

神の手のひらの上で生きる「弔花者」たちの

呪いを癒す物語が今、始まる――

「弔花者」たちと共に世界の呪いを癒すダークファンタジーADV。

■『悪魔王子と操り人形』 アプリ基本情報

企画・開発:株式会社ドリコム、株式会社リベル・エンタテインメント

ジャンル:弔花者と呪いを癒すダークファンタジーADV

メインシナリオライター:実弥島巧(代表作:テイルズ オブ ジ アビス(メインシナリオ他)、SCARLET NEXUS(ストーリー原案他)など)

キャラクターデザイン:尾崎ドミノ

提供プラットフォーム:iOS、Android

●App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1672164574

●Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.black00crown

その他『悪魔王子と操り人形』 の最新情報など以下にて発信中

公式サイト:https://akuaya.com

公式X(旧Twitter):https://x.com/black00crown

公式Instagram:https://www.instagram.com/black00crown

公式YouTube:https://www.youtube.com/@black00crown

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@black00crown

公式LINE:https://lin.ee/zyRhV6S

公式ショップ:https://drecomshop.com/shops/akuaya

公式Webファンコミュニティ:https://akuaya-garden.com/

権利表記:(C) Drecom Co., Ltd. All rights Reserved.

■株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/