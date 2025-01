【NEOWIZ　プレスリリース】NEOWIZ、Lizard Smoothieと『Shape of Dreams』パブリッシング契約締結

株式会社ゲームオン

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン)) は、韓国に拠点を置くインディーゲーム開発会社『Lizard Smoothie』が開発している完全新作MOBAローグライクアクション『Shape of Dreams』のパブリッシング契約を締結したことを1月13日に公開しました。

・韓国のインディーズ開発会社「Lizard Smoothie」の初の作品… ローグライクアクションにMOBAシステム適用、年内リリース目標

・夢と現実の中間の世界「ヨウル(여울)」で繰り広げられるアクション戦闘

・Steamにおいてプロローグバージョン公開後2ヵ月で30万ダウンロード突破、「圧倒的に好評」と評価

『Shape of Dreams』はMOBA(Multiplayer online battle arena、キャラクター別の役割遂行で相手を攻略するリアルタイム戦略戦闘ゲーム)システムにローグライクアクション要素を融合したPC向けゲームで、夢と現実の中間世界の「ヨウル(여울)」で英雄が試練を乗り越えていくストーリーを描いています。

プレイヤーは英雄の記憶を編集して自分だけのキャラクターを作ることが可能で、1人、または最大4人まで参加可能な協力プレイがお楽しみいただけます。早いスピード感と爽快なアクションが特徴で、ランダムで生成されるマップ、ミッション、ヒドゥンクエストなど様々なコンテンツも提供しています。

インディーズゲーム開発会社「Lizard Smoothie」が開発している初作品で、2024年11月にグローバルPCゲーム流通プラットフォーム「Steam」から正式ビルドの序盤を経験できるプロローグバージョンを公開しました。公開後2か月で「圧倒的に好評」とのレビュー評価を獲得し、30万人以上がプレイし、リリース前から期待を集めています。

2025年2月にはプレイヤーの声援に応えるため、Steamで実施する「Next Fest」イベントに参加し、アップデートデモバージョンを公開する予定で、また年内正式リリースを目指して開発していく予定です。

NEOWIZはMOBAとローグライクアクションの融合という独特なゲームジャンルの特徴や爽快なアクション、プロローグバージョンが得た成果などをポジティブに評価し、開発会社「Lizard Smoothie」と手を組みました。NEOWIZで初めてリリースするジャンルで、ゲームラインアップを拡大する他、ヒットIPとして期待しております。

●NEOWIZ関係者コメント

『Shape of Dreams』は斬新さやそのゲーム性からSteamプロローグバージョン公開から人気を得ている作品です。これからグローバルで愛されるインディーズゲームになるよう開発会社と積極的に協力してまいります。

●Lizard Smoothie シム・ウンソプ代表コメント

グローバルパブリッシングとして有名なNEOWIZと手を組むことができて、嬉しく思います。今以上に開発に専念して世界中でお待ちいただいている本作のプレイヤーの皆様の期待に応えられる完成度の高いゲームをリリースできるよう努力いたします。

●Lizard Smoothieについて

2023年1月に設立したゲーム開発会社です。『Shape of Dreams』はLizard Smoothie社の初作品で「BIC 2024(Busan Indie Connect Festival 2024)」からルーキー部門の「EXCELLENCE IN ACTION」及び「EXCELLENCE IN ART」、そして「RISING STAR」の3部門受賞を達成するなど様々な韓国国内のアワードを受賞しています。

[参考リンク]

Shape of DreamsSTEAMページ

https://store.steampowered.com/app/2444750/Shape_of_Dreams/(https://store.steampowered.com/app/2444750/Shape_of_Dreams/)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ & Lizard Smoothie Co., Ltd All Right reserved.