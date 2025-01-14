【経営者向けセミナー】事業承継前に知っておくべき”経営者保証”解除のための基礎知識

株式会社ストライク

株式会社ストライク（東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦）は、2月18日(火)、26日(水)に黒木正人行政書士事務所 所長・行政書士の黒木 正人氏と共に、経営者やそのご家族を対象とした無料Webセミナー『事業承継前に知っておくべき”経営者保証”解除のための基礎知識』を開催いたします。

これまで多くの顧問先の経営者保証を解除してきた黒木正人氏が解説！

事業承継時、トラブルになりやすい経営者保証。その解除に向けた準備や対策を経営者保証解除のプロが解説！

事業承継時にトラブルなく”経営者保証”が解除できるのか、経営者やご家族の皆様は大きな不安を抱えているのではないでしょうか。

本セミナーでは、事業承継時に経営者保証を外すためにしておくべき準備や対策を、元金融機関の理事長で多数の顧問先の経営者保証を解除してきた黒木正人氏がわかりやすく解説します。

申込・詳細 :https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250218.html【講師紹介】黒木正人行政書士事務所 所長・行政書士、元飛騨信用組合 理事長 黒木 正人氏

黒木正人行政書士事務所 所長・行政書士

元飛騨信用組合 理事長

黒木 正人氏

行政書士・宅地建物取引士・管理業務主任者。

1982年4月(株)十六銀行入行、事業支援部長を経て十六信用保証

(株)常務取締役に就任。2012年4月 飛騨信用組合入組、常務理事、専務理事、理事長を歴任。2021年6月 黒木正人行政書士事務所所長、TACT高井法博会計事務所会長補佐、すみれリビング(株)・すみれ地域信託(株)取締役、ミネルヴァ・サービサーシニアアドバイザー、中小企業庁岐阜県よろず支援拠点コーディネーター。元飛騨信用組合理事長。現在は経営者保証を解除した融資による顧問先支援を数多く手がけている。

【開催概要】

◇日 時◇

2月18日(火) 13時00分～14時00分

2月26日(水) 16時00分～17時00分

※申込締切：各回、開催日前日の正午まで

◇方 法◇

各回：オンライン配信

お問い合わせ先

(株)ストライクセミナー事務局

受付時間：9時00分～17時45分（土・日・祝日を除く）

電話：0120-552-410

メール：seminar@strike.co.jp

(株)ストライク

【会社概要】

名 称：株式会社ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&A仲介業

代表番号：03-6848-0101

U R L：https://www.strike.co.jp