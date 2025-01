【サブスク解禁第5弾】『Charlotte』『智代アフター』などに関連するCD楽曲を1月14日0時より順次ストリーミング配信開始！

株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、社内音楽レーベル「Key Sounds Label」から発表している一部楽曲について、2025年1月14日(火)0時より音楽ストリーミングサービスへの配信を開始したことを発表いたします。

第5弾となる今回は、『Charlotte』『智代アフター』、ビジュアルアーツで実施した音楽ライブに紐づく合計14枚のCD楽曲を配信いたします。配信プラットフォーム等の詳細については、以下の特設ページよりご確認ください。

■「Key楽曲サブスク解禁」特設ページ

https://key.visualarts.gr.jp/key25th/project/subscription.html

■「Key開発室」公式X

https://x.com/key_official

■Key25周年特設サイト

https://key.visualarts.gr.jp/key25th/

サブスク解禁アルバム一覧

TVアニメ『Charlotte』全話一挙放送を公式YouTubeにて実施

- Key 10th MEMORIAL FES, Anniversary CD- KSL Live World 2010 Pamphlet Music Disc- Key15CD02_efflorescence- KSL2016パンフ_Charlotte&Rewriteコンピアルバム- KSL Online 2021_パンフレットCD- 智代アフター Original SoundTrack- CLANNAD/Tomoyo After Piano Arrange Album 'ピアノの森'- Bravely You / 灼け落ちない翼- 楽園まで / 発熱デイズ- Trigger- Smells Like Tea,Espresso- ECHO- ECHO(Japanese Ver.)- Charlotte Original Soundtrack

P.A.WORKS制作のTVアニメ『Charlotte』全13話を公式YouTubeにて一挙放送します。

<放送日時>

1話~6話:1月12日(日)20時~

7話~13話:1月13日(月) 20時~

放送終了後1週間、2025年1月20日(月)23時59分までのアーカイブ公開を予定しています。

この機会に、ぜひお楽しみください。

配信URLはこちら▼

https://www.youtube.com/watch?v=umtTeKg0dSk

株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。

数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。

