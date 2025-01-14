服飾雑貨メーカー川辺株式会社 『ミッフィー』新作ハンカチアイテム 登場！
『NIJNTJE』シリーズは、ミッフィー誕生70周年限定デザイン。1955年に初めて描かれたミッフィーです。ブルーナカラーが可愛くインパクト抜群です。
・3重ガーゼハンカチ：各\660 (税込) サイズ：約34×34cm
・タオルハンカチ：各\660 (税込) サイズ：約25×25ｃｍ
ミッフィーが、おじいちゃんとおばあちゃんからお誕生日のお祝いにプレゼントされた黄色いクマのぬいぐるみ。大切そうに抱っこする様子を全面にデザインした可愛らしいタオルハンカチです。
大きなロゴもポイントです。
・タオルハンカチ：各\660 (税込) サイズ：約25×25ｃｍ
チェック柄のベースにミッフィーとミッフィーの仲間たちをデザインしました。
爽やかなカラーと使いやすい素材感。
これから出番が多くなりそうです！
・3重ガーゼハンカチ：各\660 (税込) サイズ：約34×34cm
どれも可愛いくて全部集めたくなってしまいそうです。
お友達や親しい方へのプレゼントとしてもおすすめです。
■発売：川辺株式会社
発売時期：2025年 1月上旬販売予定
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・川辺オンラインショップ
※店舗により発売日が前後する可能性もございます。
●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
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