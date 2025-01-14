冬のお鍋を楽しもう！
楽彩株式会社（本社：東京都足立区/代表取締役社長：大崎善保）は、一年で一番寒さが厳しくなる『大寒』を迎えるにあたり、“ RAKUSAI鍋フェア”を2025年1月10日（金）よりスタートいたしました。オンラインショップで販売中の鍋のミールキット・野菜・豆腐など、対象商品を10%OFFにて販売しております。寒さが強まるこの時期に、おいしいお鍋で心も体も温まりましょう。
お鍋と相性抜群の野菜や豆腐も10％OFF
【対象商品】
■ミールキット3品
・ちぢみほうれん草と豚バラの白だし鍋～ミルフィーユ仕立て～
・しゃきしゃきレタスと豚肉のアーモンドクリーミー鍋
・2種レタスと豚肉のパクチー鍋
■野菜
・上州ねぎ（群馬県産）
・くまもと人参（熊本県産）
・肉厚しいたけ（新潟県産）
・黒舞茸（埼玉県産）
・白舞茸（新潟県産）
・越のまいたけ（新潟県産）
■その他
・国産大豆 絹ごし豆腐 3パック
◆2025年1月10日（金）～2月28日（金）AM8：59まで *開催中
キャンペーンURL：https://rakusai.shop/shop/pages/nabe202501
◆人気の“厳選野菜と鴨肉のせり鍋セット”も販売中 ＊10%OFF対象外
（URL）https://rakusai.shop/lp?u=rakusai_serinabe_pr
■楽彩株式会社について
RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/64_1_4f9b81b3215d516cf219d4c99a1c5647.jpg ]
*冷蔵便でのお届けとなります。
*ミールキットの消費期限は製造日を含め4日間です。（冷蔵保存）
*豆腐の消費期限は、到着日を含め4日間以上です。（冷蔵保存）
▼キャンペーンURL
https://rakusai.shop/shop/pages/nabe202501
■RAKUSAIモール（URL）https://rakusai.shop/
■デリカフーズホールディングス株式会社 (URL) https://www.delica.co.jp/
このリリースに関するお問い合わせ先
楽彩株式会社 企画制作部：田村
Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889
E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp
お客様から商品に関するお問合せ先
楽彩サポートセンター
Tel：0120-85-0831
受付時間：月～金 10:00～17:00 土10：00～13：00（日・祝除く））
E-mail:support@rakusai.shop（24時間受付）