冬のお鍋を楽しもう！

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楽彩株式会社
https://prtimes.jp/a/?f=d130004-64-46b614caa748d2e6bf50d0ff35328ffd.pdf

楽彩株式会社（本社：東京都足立区/代表取締役社長：大崎善保）は、一年で一番寒さが厳しくなる『大寒』を迎えるにあたり、“ RAKUSAI鍋フェア”を2025年1月10日（金）よりスタートいたしました。オンラインショップで販売中の鍋のミールキット・野菜・豆腐など、対象商品を10%OFFにて販売しております。寒さが強まるこの時期に、おいしいお鍋で心も体も温まりましょう。


お鍋と相性抜群の野菜や豆腐も10％OFF




【対象商品】


■ミールキット3品


・ちぢみほうれん草と豚バラの白だし鍋～ミルフィーユ仕立て～


・しゃきしゃきレタスと豚肉のアーモンドクリーミー鍋


・2種レタスと豚肉のパクチー鍋








■野菜


・上州ねぎ（群馬県産）


・くまもと人参（熊本県産）


・肉厚しいたけ（新潟県産）


・黒舞茸（埼玉県産）


・白舞茸（新潟県産）


・越のまいたけ（新潟県産）



■その他


・国産大豆 絹ごし豆腐 3パック



◆2025年1月10日（金）～2月28日（金）AM8：59まで　*開催中


キャンペーンURL：https://rakusai.shop/shop/pages/nabe202501



◆人気の“厳選野菜と鴨肉のせり鍋セット”も販売中　＊10%OFF対象外


（URL）https://rakusai.shop/lp?u=rakusai_serinabe_pr




■楽彩株式会社について


RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/64_1_4f9b81b3215d516cf219d4c99a1c5647.jpg ]

*冷蔵便でのお届けとなります。


*ミールキットの消費期限は製造日を含め4日間です。（冷蔵保存）


*豆腐の消費期限は、到着日を含め4日間以上です。（冷蔵保存）



▼キャンペーンURL


https://rakusai.shop/shop/pages/nabe202501



■RAKUSAIモール（URL）https://rakusai.shop/


■デリカフーズホールディングス株式会社　(URL) https://www.delica.co.jp/



このリリースに関するお問い合わせ先


楽彩株式会社　企画制作部：田村


Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889


E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp


お客様から商品に関するお問合せ先


楽彩サポートセンター


Tel：0120-85-0831


受付時間：月～金 10:00～17:00　土10：00～13：00（日・祝除く））


E-mail:support@rakusai.shop（24時間受付）