渋谷での開催に続き博多での開催が決定！「トムとジェリー」の誕生から85周年を迎える2025年2月10日（月）、「TOM and JERRY DINER」がシティダイニングくうてんにて期間限定オープン

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「TOM and JERRY DINER(トムとジェリー ダイナー)」を2025年2月10日(月)より2025年5月11日(日)までの期間限定でJR博多シティ シティダイニングくうてん(所在地:福岡県福岡市)にオープンいたします。

■「TOM and JERRY DINER」について

2023年秋、渋谷で約半年の期間限定にて開催し、さまざまな世代から好評を博した「TOM and JERRY DINER」が、誕生から85周年を迎える2025年2月10日(月)より人気だった一部のメニューに加え、新たなメニューやオリジナルグッズでよりパワーアップして博多にやって来ます。

世界中で愛されるネコのトムとネズミのジェリーが繰り広げるドタバタ楽しいアニメーションシリーズ、「トムとジェリー」の世界に入り込んだような気持ちになれるダイナーです。アメリカンダイナーを彷彿とさせる赤と黄色の配色にブロックチェックがポイントになった内装や、博多ならではの新メニューなどをお楽しみいただけます。

■「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER」について

ダイナーに先駆けて2025年2月7日(金)よりアミュエストでは、TOM and JERRY DINERのオリジナルアイテムをはじめ、ユーモアあふれる「トムとジェリー」グッズがそろう「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER」が期間限定でオープンします。

新メニューの詳細や予約方法などは後日プレスリリースや各種公式サイト、トムとジェリー公式SNSよりお知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください。

■「TOM and JERRY DINER」のコンセプト

おいしい食事とたのしい時間をスプーンにギュッと詰め込み、

一口食べればおなかも心もハッピーに。

ケンカのことなんて忘れちゃう!

まるでトムとジェリーの世界に入り込んだ気持ちになるような、

ユーモアあふれるメニューとワクワクする空間をご用意しています。

■店舗概要(TOM and JERRY DINER)

店舗名 : TOM and JERRY DINER(トムとジェリー ダイナー)

開催地 : JR博多シティ シティダイニングくうてん 10F(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1)

営業時間: 11:00~22:00(ラストオーダー21:00)

開催期間: 2025年2月10日(月)~2025年5月11日(日)

TOM and JERRY DINER 公式サイト:https://benelic.com/tomandjerry_diner/

■店舗概要(POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER)

店舗名 : POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER

(ポップアップショップ バイ トムとジェリー ダイナー)

開催地 : JR博多シティ アミュエスト1F POPUP STAGE(福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1)

営業時間: 10:00~20:00

開催期間: 2025年2月7日(金)~2025年3月16日(日)

■「トムとジェリー」について

1940年に誕生した世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている「トムとジェリー」。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズ。2025年、誕生から85周年を迎えます。

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。