アドビ、「Adobe MAX Japan 2025」への追加登壇者を発表

アドビ株式会社

【2025年1月14日】

アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:中井陽子、以下アドビ)は、本日、2025年2月13日(木)に東京ビッグサイト東展示棟にて開催する、クリエイターの祭典「Adobe MAX Japan 2025」への追加の登壇者を発表しました。新たに、LINEヤフーとアドビのコラボレーションに関するセッションにてLINEヤフー株式会社の村上壮尚氏の登壇、さらに、「短編映画制作に見る、加藤シゲアキの挑戦と哲学」のセッションにてNEWSのメンバーで小説家としても活動する加藤シゲアキ氏の登壇が決定しました。

「Inspire」、「Learn」、「Connect」の3つのイベントテーマのもと、キーノート(基調講演)、ブレイクアウトセッション、そして、現在アドビが開発中の新機能を一足先にお披露目するSneaksなどから構成されるAdobe MAX Japanでは、さまざまなクリエイティブ体験やスポンサーブースが併設されます。今年は、例年よりも多くのブレイクアウトセッションが用意され、デザイン、写真、Web制作、UI/UXデザイン、映像制作、3D制作、SNS制作、アドビツールや生成AIなど、幅広い分野のクリエイターによる70以上の実践的なセッションが提供されます。各業界の第一線で活躍するクリエイターたちが、トップクリエイターならではの使い方や事例をベースにしたクリエイティブワークフローへの取り組みなど、多岐にわたるコンテンツをご紹介します。

【Adobe MAX Japan 2025 追加登壇者】

今回登壇が決定したLINEヤフー株式会社 マーケティングソリューションカンパニー 経営企画・事業統括本部 エンタメビジネス部 ストラテジーチーム リーダー/アライアンスチーム リーダーである村上壮尚氏は、LINEとアドビがどのように連携してクリエイターの収益化とファンの獲得を支援するかをテーマにしたセッションを担当します。セッションではLINE公式アカウントを活用した収益化のノウハウを紹介し、Adobe Expressを使って簡単で高品質なコンテンツ作成をライブデモで紹介します。ファンと繋がり、収益化を実現したクリエイターの実例も紹介し、LINEとアドビの強力な組み合わせを活かした新しいクリエイティブ戦略を提案します。

また、NEWSのメンバーとして音楽活動を行いながら、小説家としても知られる多才なクリエイターでもある加藤シゲアキ氏の登壇も決定しました。NEWSのメンバーとして活躍しながら2012年1月に作家デビューし、アイドルと作家活動を両立されている加藤シゲアキ氏は来年5月に公開予定の短編映画の監督を務めます。

セッションでは制作ワークフロー、こだわりのポイントやアドビツールをどのように普段使っているかをお話しいただきます。

村上壮尚氏(LINEヤフー株式会社)加藤シゲアキ氏(NEWS)

【Adobe MAX Japan 2025 ブレイクアウトセッション 注目の登壇者】

以下にAdobe MAX Japan 2025でのブレイクアウトセッションへ登壇する注目のスピーカーをご紹介します。

- 千原徹也氏(株式会社れもんらいふ・アートディレクター・代表)は、広告やブランディング、CDジャケットなどを手掛ける多才なアートディレクターです。 Adobe MAX Japan 2025 のセッションでは、 AI技術が進化し、メディアが多様化する今の時代、私たちは何をすればデザインで生き残っていけるのか?デザインというものを枠を広げて捉え、デザインということ自体を考え直すべき時代が来ている中で、生き抜くアイデアについて紹介します。- 林響太朗氏(DRAWING AND MANUAL・映像監督・写真家)は、映像と写真を通じて深いクリエイティブ表現を追求しており、その作品に対する革新的なアプローチが注目されています。 Adobe MAX Japan 2025 のセッションでは「林響太朗が考える、絵と音と光のこと」を紹介します。- 祖父江慎氏(コズフィッシュ・ブックデザイナー・アートディレクター)は、書籍や展覧会、グッズなどのデザインで名を馳せており、独特の「うっとり力」で知られています。Adobe MAX Japan 2025 のセッションでは、昨年4月に情報解禁されたバリアブルフォント「百千鳥(ももちどり)」とは、どんな書体なのか?何がすごいの?どんなところに使えるの?という観点から、アドビ西塚と共に徹底解説します。- 合田経郎氏(株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND ドワーフスタジオ・アニメーション作家)は、CMディレクターとしてスタートし、アニメーション作家としても多岐にわたる活動を行っています。 Adobe MAX Japan 2025 のセッションでは、「心を動かそう。ハンドメイドとデジタルで作るコマ撮りの秘訣」を紹介します。千原徹也氏(株式会社れもんらいふ)林響太朗氏(DRAWING AND MANUAL)祖父江慎氏(コズフィッシュ)合田経郎氏(株式会社FIELDMANAGEMENT EXPAND)

今年は参加者同士の交流の場としてコミュニティブースも設けられ、国内で活動するクリエイター向けの悩み相談の機会も提供されます。他にも、来場者が参加できるクリエイティブ企画やコミュニティイベントの開催も予定されており、多様なコンテンツを用意しております。

参加登録やその他の詳細については、公式サイト(https://maxjapan.adobe.com/)をご覧ください。

【Adobe MAX Japan 2025開催情報】

日時:2025年2月13日(木)10:00 - 20:00

会場:東京ビッグサイト 東7/8ホール

