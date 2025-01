room6・ヨカゼが台北ゲームショウ2025に出展！ローグウィズデッド特設コーナーも

株式会社room6

株式会社room6(本社:京都市左京区、代表取締役:木村征史、以下、room6)は、2025年1月23日(木) ~ 26日(日)に台湾・台北市のTaiNEX Hall1で開催される「台北ゲームショウ2025」へ出展することをお知らせします。

■出展概要

名称 :台北ゲームショウ2025

会期 :2025年1月23日(木)~26日(日)

出展名 :room6

ブース:IndieHouse A-02

台北ゲームショウ2025 公式サイト:https://tgs.tca.org.tw/index_c.php

ブースでは、『ローグウィズデッド』やroom6パブリッシングタイトル、インディーゲームレーベル「ヨカゼ」参加作品の試遊が可能です。

また、room6パブリッシングタイトルを紹介するパンフレットや『ローグウィズデッド』のアートブック、「ヨカゼ」のオリジナルステッカーなどを各日数量限定で配布します。

是非ブースにお越しください。

※各ノベルティはなくなり次第、配布終了となります。

※ノベルティのデザインは変更となる可能性がございます。





■ローグウィズデッド

日本の大人気モバイル戦略RPG《Rogue with the Dead -亡途轉生》(iOS / Android)の繁体中文版の制作が正式に決定しました!

『ローグウィズデッド』は、兵士たちを強くして旅を続けていく、ループ無限進行型の新しい放置RPGです。プレイヤーに与えられた使命は、兵士たちの指揮官として、300km先に君臨する魔王を倒すこと。死んでも次の周回へ持ち越せる「アーティファクト」を集め、繰り返し進軍することで兵士たちをどんどん強力にしていきましょう。

ベーシックな放置ゲームの手軽さを継承しつつ、やりこみ要素も豊富。転生を繰り返す旅路の中では、予想がつかないストーリー展開がプレイヤーを待ち受けます。細密画のような美しいドット絵で描かれる重厚な世界観も魅力の一つ。プレイするといつのまにか時間が溶けていく、高い中毒性がユーザーを魅了しました。

全世界で170万ダウンロードを達成したほか、日本のGoogle Play インディー ゲーム フェスティバル 2023にてTOP3入りを果たし、日本のGoogle Play ベスト オブ 2023 ゲーム インディー部門で 大賞を受賞。「終わらない楽しさ」と、物語的な区切りのある「終わりのある満足感」を融合させ、「放置できない放置ゲーム」になっています。

開発:room6

公式サイト:https://www.rwtd.net/

公式X(旧Twitter):https://x.com/roguewithdead

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id1515542137

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.room6.horizon

コピーライト:(C)room6 inc.

■room6出展ゲームタイトル

- キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!- Pastel☆Parade- FREEZIA- Battery Note- DRINKRIME- UNDERGROUNDED- Feeling Death- 和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE- 7年後で待ってる

★room6パブリッシングタイトル:Steam

https://store.steampowered.com/franchise/room6/

■ヨカゼ出展ゲームタイトル

- アンリアルライフ- World for Two- 幻影AP-空っぽの心臓-- ghostpia シーズンワン- MINDHACK- OU- Recolit- ムーンレスムーン- 狐ト蛙ノ旅 アダシノ島のコトロ鬼- From_.- 果てのマキナ- 地下楼

★ヨカゼ参加タイトル:Steam

https://store.steampowered.com/franchise/yokaze/





■ヨカゼについて

「ヨカゼ」は、情緒のある体験を持つゲームをリリースするために立ち上げられました。グラフィック、音楽、テキストの端々やゲーム性という様々な要素が折り合わさり、思わず世界に浸ってしまうような作品をラインナップしています。

「ヨカゼ」はパブリッシャーの枠を超えた新しいインディーゲーム共同体として活動をしています。インディーゲームパブリッシャーroom6を運営母体としていますが、個人開発者や他社のパブリッシングのゲームであっても参画出来るレーベルとして運営しています。

『アンリアルライフ』作者であるhako 生活が「ヨカゼ」のブランドマネージャーとして、レーベルのブランディングやマネジメントを行っています。

公式サイト:https://www.yokazegames.com/





■room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト:https://www.room6.net/