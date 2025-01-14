自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車ショートサドル(GX-SA722)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～1/20(月)23:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年1月14日(火)～2025年1月20日(月)23:59まで


新商品の「自転車ショートサドル(GX-SA722)」のXプレゼントキャンペーンを開催!





























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商品の詳細




商品名：GORIX 自転車サドル(GX-SA722)

販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-sa722/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-sa722


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDWYZSYK



販売価格：2,599円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


自転車サドル


サイズ


長さ252mm, ウイング幅156mm


重量


292g


レール


スチールレール


仕様


ポリウレタンフォームパッド、耐衝撃性樹脂PPベース、PU黒レザートップ