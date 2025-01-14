自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車ショートサドル(GX-SA722)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～1/20(月)23:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品名：GORIX 自転車サドル(GX-SA722)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年1月14日(火)～2025年1月20日(月)23:59まで
新商品の「自転車ショートサドル(GX-SA722)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品の詳細
商品名：GORIX 自転車サドル(GX-SA722)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-sa722/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-sa722
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販売価格：2,599円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
自転車サドル
サイズ
長さ252mm, ウイング幅156mm
重量
292g
レール
スチールレール
仕様
ポリウレタンフォームパッド、耐衝撃性樹脂PPベース、PU黒レザートップ