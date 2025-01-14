ÅÅ»Ò¥È¥ìー¥·¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖPiCls AAdE-Report¡×¿·½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Áê¸¶µ±É×¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥È¥ìー¥·¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖPiCls AAdE-Report¡×¤Î¿·½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌµ½þÍøÍÑ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Î¤´ÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢°åÎÅ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¸æÂÎ¸³²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡ÖPiCls AAdE-Report¡×¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÈóÏ¢Æ°ÈÇ¤ò¤´ÍøÍÑ´õË¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÈóÏ¢Æ°ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸±Ìô¶É¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥È¥ìー¥·¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁ÷¿®¤¹¤ëºÝ¤Ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢Æ°¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Ë¾ðÊó¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥È¥ìー¥·¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖPiCls AAdE-Report¡×ÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÈóÏ¢Æ°ÈÇ ³µÍ×¿Þ
PiCls AAdE-Report¤È¤Ï
°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÊÝ¸±Ìô¶É´Ö¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÅÅ»ÒÅª¤Ë¼ø¼õ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
FAX¤òÍÑ¤¤¤¿»æ±¿ÍÑ¤«¤éÅÅ»Ò±¿ÍÑ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´ØÂ¦¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯Àµ³Î¤Ë¥Çー¥¿¤Î¼è¹þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ìô¶ÉÂ¦¤Ï½èÊýäµ¾ðÊó¤«¤é¸¡ÂÎ¸¡ºº·ë²Ì¤Þ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉþÌô¾ðÊóÅùÄó¶¡ÎÁ¤Ê¤É¤Î°åÎÅÅÀ¿ô¤¬Ìô¶É¤Ç¤Ï²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¿µÁ¾È²ñ¤Îµ¡Ç½¤äÌôºÞ¥µ¥Þ¥ê¡¢ÉþÍÑÌôºÞ¾ðÊóÄó¶¡½ñÅù¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÅö¥µー¥Ó¥¹¤Ç¼Â¸½¤·¡¢Ìô¶É¤ÈÌôºÞÉô´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
1. ÂÐ¾Ý»ÜÀß
¡ÖPiCls AAdE-Report¡×¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÈóÏ¢Æ°ÈÇ¤ò¤´´õË¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø
¡¡
2. Ìµ½þÍøÍÑ´ü´Ö
¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ³«»ÏÆü¤è¤ê3¥«·î´Ö
¡Ê°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÎÙÌô¶É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
3. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯£±·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¤´ÍøÍÑ¾ò·ï
¡¡£±. ¡¡¶áÎÙÌô¶É¤È¤ÎÏ¢·È¡§3»ÜÀß°Ê¾å¤Î¶áÎÙÌô¶É¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£².¡¡É¬Í×µ¡´ï¤Î¤´ÍÑ°Õ¡§PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢Æó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ï³Æ»ÜÀß¤Ç¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡£³.¡¡ÍøÍÑµ¬Ìó¤Ø¤ÎÆ±°Õ¡§¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÁ°¤Ë·ÀÌó½ñ·óSLA¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£´.¡¡¥æー¥¶ー´ÉÍý¡§½é´üÅÐÏ¿»þ¡¢´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¸¢¸Â¤òÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¡ー´ÉÍý¡¦ÅÐÏ¿¤Ï³Æ»ÜÀß¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£µ.¡¡¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼õÎÎ¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¥µー¥Ó¥¹¤ÇÂåÉ½¼Ô¤ËÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÏÊÌÅÓÍ¹Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
5. ¤´ÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡¡£±.¡¡¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡§¥µー¥Ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ³Æ»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡£².¡¡ÁàºîÀâÌÀÅù¤Î¾ÊÎ¬¡§±¿ÍÑÀâÌÀ¤ª¤è¤ÓÁàºîÀâÌÀ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥áー¥ë¤ÇÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://findex.co.jp/news_release/2025/nr_20250114.html
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¿ÇÎÅ¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤Ï¡¢¹ñÆâÂçµ¬ÌÏÉÂ±¡¤Ç¤ÏÌó40¡ó¡¢¹ñÆâ¹ñÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï75¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÌî·×¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½¸¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÌî°Û¾ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò½¸ÀÑ¤·¡¢ÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤äÍ½ËÉ¡¢ÁÏÌô»ö¶È¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¾ÊÄ£³°³ÔÃÄÂÎ¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¸ø¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸øÊ¸½ñ´ÉÍý¤äÅÅ»Ò·èºÛ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿DX¿ä¿Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¡ÉÂ±¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ7-2 Åìµþ¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë26F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://findex.co.jp/inquiry/index.html
ËÜ¼ÒTEL¡¡¡¡¡§03-6271-8958¡¡
»Í¹ñ»Ù¼ÒTEL¡§089-947-3388
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¡¹Êó¡¦IRÃ´Åö
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ7-2 Åìµþ¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë26F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://findex.co.jp/inquiry/index.html
ËÜ¼ÒTEL¡§03-6271-8958