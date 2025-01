J:COM STREAMで韓国ビッグスターが集結する『Asia Artist Awards 2024』を1月12日（日）より見放題で配信開始！NewJeans、LE SSERAFIM、坂口健太郎ら出演

JCOM株式会社

JCOM株式会社(J:COM、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩木陽一)の動画配信サービス「J:COM STREAM」では、2024年12月27日(金)に開催されたK-POP・ドラマの統合授賞式『Asia Artist Awards 2024』を、2025年1月12日(日)より見放題で配信開始いたしました。

韓国の歌手・俳優が一堂に会するK-POP・ドラマの総合アワード『Asia Artist Awards』。このたび、第9回となる『Asia Artist Awards 2024』が2024年12月27日(金)にタイ・バンコクで開催されました。今回のMCはリュ・ジュンヨル、チャン・ウォニョン、そしてソン・ハンビン。歌手部門にはNewJeans、LE SSERAFIM、BIBI、スホ、ZEROBASEONE、Tony Yu、KISS OF LIFE、WHIB、BUS because of you i shine、DAY6、NCT 127、NCT WISH、QWER、TWS、WayV、&TEAMなどが出演。K-POPアーティストによる華麗なパフォーマンスが披露されます。また、俳優部門にはキム・ミン、キム・スヒョン、キム・へユン、パク・ミニョン、ビョン・ウソク、アン・ボヒョン、チャン・ダア、チョ・ユリ、チュウォン、チェ・ボミン、Gemini & Fourth、坂口健太郎など、2024年の話題を席巻した豪華俳優陣が多数出演。世界から注目される期待のこのアワードをぜひ「J:COM STREAM」でお楽しみください。

左上から順に、NewJeans、LE SSERAFIM、NCT 127、ZEROBASEONE、キム・スヒョン、坂口健太郎、パク・ミニョン

【配信概要】

■タイトル:

Asia Artist Awards 2024

■配信期間:

2025年1月12日(日)~2025年3月31日(月)

J:COM STREAM 見放題にて配信

■視聴ページ:

https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00253124?type=series(https://linkvod.myjcom.jp/video/sr00253124?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_250114_aaa_detail)

※現在、<字幕無し>で配信中です。「授賞式」は準備が整い次第、字幕を追加したものに変更いたします。「レッドカーペット」は字幕の追加予定はありません。ご了承ください。

■出演者(順不同):

<歌手部門>

NewJeans、LE SSERAFIM、BIBI、スホ、ZEROBASEONE、Tony Yu、KISS OF LIFE、WHIB、BUS because of you i shine、DAY6、NCT 127、NCT WISH、QWER、TWS、WayV、&TEAM ほか

<俳優部門>

キム・ミン、キム・スヒョン、キム・ヘユン、パク・ミニョン、ビョン・ウソク、アン・ボヒョン、チャン・ダア、チョ・ユリ、チュウォン、チェ・ボミン、Gemini & Fourth、坂口健太郎 ほか

※旧型TVチューナーをご利用の方は、最新チューナーに交換いただくことでご視聴いただけます。

▶最新チューナーへの交換について、詳しくはこちら(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/)

<J:COM STREAM について>

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメや国内外の映画やドラマ、Paramount+作品など、多彩なコンテンツを提供しています。

▶J:COM STREAMの詳細・お申込みはこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/

「J:COM TV シン・スタンダード」なら、「J:COM STREAM」とライブ放送も充実の専門チャンネルがセットで楽しめます。

▶J:COM TV シン・スタンダードの詳細はこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/