ASUS Intel B860シリーズマザーボード　レビューキャンペーンを開催！　最大6000円分のQUOカードPayがもらえます！

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、Intel B860シリーズのマザーボードを期間内に購入しレビューをしたいただくと、全員にもれなく最大6000円分のQUOカードPayをプレゼントするキャンペーンを2025年1月14日(火)より開催します。

キャンペーンサイトはこちら :https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_mbb860review?utm_source=pr&utm_medium=link[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1393_1_be3de513dcd45847adabb6dc34400505.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1393_2_994a3f61f62d1fdcaf68a276ca3ab6e8.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1393_3_cad51a1c1f3037e46782fe3c4aa27c09.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1393_4_7655fda6b64db0b1f6d61b8fe07d6c39.jpg ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1393_5_b1d764c8cc1df0ba957d109d06771be3.jpg ]

※各シリーズの今後発売する製品を含みます。

キャンペーンサイトはこちら :https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_mbb860review?utm_source=pr&utm_medium=linkASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

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